Ősi lábnyomokra bukkantak

Legalább 80, körülbelül százezer éves emberi lábnyomot találtak régészek Északnyugat-Marokkóban. A szakemberek szerint Afrika északi részén, valamint a Földközi-tenger déli térségében ezek a legrégebbi fellelt Homo sapiens-lábnyomok. A felfedezést egy marokkói, francia, spanyol és német régészekből álló csoport tette 2022-ben a Tangertől 90 kilométerre délre, a tengerparton található Larás (el-Arás) városánál. A lábnyomok legalább öt embertől származnak, köztük egy gyerektől.

A nyomok konzerválását végző Anasz Szedrati azt mondta: a kis csoport talán halászó vagy gyűjtögető életmódot folytatott, és feltehetően a tenger felé indult élelmet keresni. Hangsúlyozta, felfedezésük is azt támasztja alá, hogy a régiónak fontos szerepe volt az emberi faj történetében. Hozzátette, hogy a területen állatok nyomait is megtalálták. "Mindenképpen meg kell őriznünk ezt a területet a régészetnek, még úgy is, hogy fenyegeti a tengerszint emelkedése" - hangsúlyozta Munszif Szedrati ásatásvezető. Elmondta, hogy rövid időn belül az üledékerózió miatt további lábnyomok is előkerülhetnek, amelyek újabb információkkal szolgálhatnak a térségben abban az időben élt emberekről.

A kutatók a felfedezésről szóló tanulmányt januárban a Nature című szaklapban publikálták, és hangsúlyozták, hogy a most megtalált ősi lábnyomok a legjobb állapotban megmaradtak között vannak világviszonylatban.

Borítófotónk: Sedrati et al., Scientific Reports, 2024