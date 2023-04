Mit jelent az éjszakai izzadás?

A többórás napsütést többször gomolyfelhők zavarják, ezekből szórványosan záporok is lehetnek. Élénk, erős északnyugati szél mellett 12, 17 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Szerdán nem jön front, de a hidegfront mögött a fokozottan érzékenyek továbbra is tapasztalhatnak tüneteket. Elsősorban kopásos ízületi bántalmak és keringési panaszok jelentkezésére kell számítani, de a vérnyomás is ingadozhat, illetve alvásproblémák léphetnek fel. A hűvösebb időben réteges öltözet javasolt, a szél is csökkenti pár fokkal az érzett hőmérsékletet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: