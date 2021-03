Koronavírus: majmokat is beoltottak

Az állatkert kilenc emberszabású majma, négy orangután és öt bonobo kapta meg elsőként a védőoltást - jelentette be csütörtökön az intézmény, amely szerint ők az első olyan főemlős állatok, amelyeket valamilyen koronavírus-elleni vakcinával beoltottak. A kiválasztott majmok egyike a 28 éves szumátrai orangután, Karen, aki korábban azért került a figyelem központjába, mert ő volt az első majom, amelyen 1994-ben nyitott szívműtétet hajtottak végre.

A San Diegó-i állatkert kilenc emberszabású majma, köztük négy orangután is megkapta a koronavírus elleni oltást. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Mindannyian jól vannak

A kilenc majom két dózist kapott egy kísérleti vakcinából, amelyet eredetileg kutyák és macskák számára fejlesztettek ki. Az állatkert tájékoztatása szerint nem jelentkeztek náluk mellékhatások, mind jól vannak. A San Diegó-i állatkert illetékesei azért döntöttek az oltás mellett, mert januárban az állatkerthez tartozó szafaripark nyolc gorillája betegedett meg COVID-19-ben. Ez volt az első ismert eset, amikor a vírus nagy majmokat fertőzött meg.

A nyolc gorilla, köztük a 48 éves Winston is, akinéltüdőgyulladásés szívbetegség lépett fel, azóta jobban van, és jó úton halad a teljes gyógyulás felé - mondta az állatkert szóvivője. Winstont különböző gyógyszerekkel kezelték, nem emberek számára kifejlesztett koronavírusantitest-terápiát is kapott. A betegségen átesett gorillákat nem oltották be, mert az állatorvosok szerint a szervezetük már termelt antitestet a vírus ellen. A szakemberek szerint a gorillák egy tünetmentes fertőző gondozótól kapták el a betegséget.

Influenza és kanyaró ellen is beoltották őket

Az orangutánokat és bonobókat azért választották ki az oltásra, mert az állatkert nagy majmai közül náluk volt a legnagyobb kockázata a koronavírus-fertőzésnek, és őket volt a legkönnyebb beoltani. A gondozók finomságokkal vonták el a figyelmüket, amíg megkapták az oltást. Az oltások beadását januárban kezdték el, majd februárban folytatták, az utolsó oltásokat pedig már márciusban adták be.

Az oltóanyagot az állatgyógyászati termékeket gyártó Zoetis vállalat fejlesztette ki, de majmokon nem tesztelték. Vakcinák más fajokon való alkalmazása nem szokatlan eljárás. Az állatkerti majmok megkapják az emberi influenza és kanyaró elleni védőoltást is - mondta el az állatkertet és a szafariparkot működtető San Diegó-i Természetvédelmi Szövetség vezető illetékese.