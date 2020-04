Koronavírus: kutyák szagolhatják ki a betegeket

A Medical Detection Dogs karitatív szervezet intenzív, hathetes kurzusokon akar felkészíteni kutyákat arra, hogy szaguk alapján felismerjék a koronavírus-fertőzött embereket. A szervezet ezért együttműködik a Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Intézetével (LSHTM) és a Durhami Egyetemmel is. Már a kormányt is tájékoztatták arról, hogy az ember legjobb barátja akár értékes szövetséges is lehet a járvány elleni küzdelemben.

Kutyák szagolhatják ki a koronavírusos betegeket. Fotó: Getty Images

Gyors és kíméletes diagnózis

A karitatív egyesület már képzett ki kutyákat más betegségek - például a rák, a Parkinson-kór, a cukorbetegség és egyes bakteriális fertőzések - kiszagolására. Az új koronavírus okozta betegség felismerésére hasonló módszerrel készítenék fel az ebeket a gyors és kíméletes diagnózis céljából.

Izraeli kutatók szerint a koronavírusos betegek hangjának elemzésével nyert vokális biomarkerek is segíthetnek azonosítani a fertőzést. Olvassa el a részleteket!

A rendkívül kifinomult szaglószervű kutyákkal megismertetik a betegség - ember által nem észlelhető - sajátos szagát, majd megtanítják őket arra, hogy jelezzék a fertőzötteket. A kutyák emellett képesek érzékelni a hőmérséklet legcsekélyebb változását is, így alkalmasak lehetnek a lázas, hőemelkedéses emberek kiszűrésére is. Alázugyanis a koronavírus-fertőzés egyik legjellemzőbb tünete.

A tünetmentes vírushordozókat is megtalálhatják

Szinte biztos, hogy a kutyák képesek lehetnek kiszagolni a koronvírus-fertőzést, csak azt kell kitalálni, hogy miként lehet megbízható módon szagmintát venni a koronavírusos páciensektől - nyilatkozta Claire Guest, az orvosi kutyák kiképzésére specializálódott egyesület vezetője. Mint mondta, terveik szerint a kutyák a tünetmentes vírushordozókat is felismerik majd, akiket aztán hagyományos módszerrel tesztelnének.

A kiképzés sikere esetén a koronavírus-járvány lecsengése után a repülőtereken lehetne bevetni a kutyákat a vírushordozók kiszűrésére, hogy a már legyőzött járvány ne törhessen ki újra - véli Steve Lindsay, a Durhami Egyetem professzora.

Nézze meg az nlc.hu-n a szemléletes 3D videót, amely a koronavírus tüdőben végzett pusztítását mutatja meg!