Koronavírus: a vérsavó lehet a gyógymód

A koronavírus okozta betegség alatt ellenanyagot termel a szervezet, amely a gyógyulás után véd a fertőzéstől. A hazai laborban most arra keresik a választ, hogy mennyi ellenanyag termelődik, és az meddig marad meg a szervezetben - ismertette Kis Zoltán, a laboratórium vezetője. A védettség idejével kapcsolatban még nincs pontos adat, de egyes feltételezések szerint egy évig vagy akár még tovább is fellelhető az ellenanyag a gyógyultak vérében.

A laborvezető szerint olyan gyógyultakat kell keresni, akiknek a vérsavójában sok koronavírus-ellenes anyag van, mert az ő vérsavójukat fel lehetne használni a súlyos betegek kezelésére. A szakember arról is beszélt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján több olyan vakcina van, amely az egyes fázisban tart, vagyis ártalmatlansági vizsgálatokat végeznek rajtuk, és van olyan is, amelyik már a klinikai, vagyis a kettes fázisban jár. A biológiai folyamatokat azonban nem lehet sürgetni, ezért nem várható, hogy pár hónap múlva elérhető legyen egy hatásos vakcina - vélekedett a laborvezető.

Ahogy már a HáziPatika.com is beszámolt róla, egy nap alatt 114 új beteget és 14 új áldozatot regisztráltak Magyarországon. Így már 2098 beazonosított fertőzöttről tudnak az országban, a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma pedig 213-ra emelkedett.

