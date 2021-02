Koronavírus: a dél-afrikai variáns feladja a leckét

Már tesztelik a koronavírus elleni orrsprayt - kattintson!

A brit mutáns ellen is véd a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája, valamint a Moderna koronavírus elleni oltóanyag is - állapította meg egy friss kutatás. A dél-afrikai variáns ellen azonban már kevésbé hatékonyak ezek a készítmények, ami aggodalommal tölti el a kutatókat. Ez a mutáns ugyanis az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinával szemben is jelentős ellenállóképességet mutatott.

A dél-afrikai variáns ellen kevésbé hatékonyak a vakcinák. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Csökkent a várható élettartam a járvány miatt

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) közben bejelentette, hogy "megdöbbentő mértékben" csökkent a várható élettartam az Egyesült Államokban. A várható élettartam az amerikaiaknál a tavalyi év első felében 77,8 év volt, ami egy évvel kevesebb a 2019-es adatnál. A beszámoló szerint a csökkenést a koronavírus-járvány okozta első halálozási hullám okozta.

A csökkenés a kisebbségek tagjait érintette a legsúlyosabban. Az afroamerikaiak csaknem három, a spanyolajkúak pedig két évet vesztettek a 2019-es várható élettartamukhoz képest. "Ez óriási visszaesés, egészen a második világháborúig vissza kell tekintenünk, hogy ilyen hanyatlással találkozzunk" - mondta Robert Anderson, a központ egyik szakembere.

Amerika rosszul kezeli a járványt?

A várható élettartam csökkenése arra utal, hogy rosszul kezeljük a járványt - vélekedett Otis Brawley, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közegészségügyi professzora. "Az új típusú koronavírus jobban rombolt minket, mint bármely más országot. Mi adjuk a világ népességének 4 százalékát, a koronavírus okozta haláleseteknek viszont több mint 20 százalékát" - tette hozzá.

