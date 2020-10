Ezért jó, ha hangszeren játszik a gyermek

Rengeteg időt és energiát kell fordítanunk arra, hogy megtanuljunk bánni egy hangszerrel. Ez azonban bőséggel megtérülhet, hiszen azon túl, hogy a zenélésben rengeteg örömünket leljük, maga a tanulás folyamata is fejleszt minket. A zene már önmagában is jó hatással van ránk, gyerekkorban pedig a hangszeren való gyakorlás egy friss kutatás szerint a munkamemóriát és a figyelmet is fejleszti.

A zene így hat a koraszülöttek agyára Újszülöttek számára írt zenével serkentik a koraszülöttek agyának fejlődését svájci kutatók. Tanulmányukban bemutatták, hogy jobban fejlődnek az ilyen zenét hallgató koraszülöttek neurális hálózatai - különösen az a hálózat, amely az érzékelésben és észlelésben játszik szerepet. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Ezért jó, ha már fiatalon elkezdünk hangszeren játszani

A Frontiers in Neuroscience folyóirat új tanulmánya szerint azok a gyerekek, akik megtanulnak hangszeren játszani, jobban teljesítettek a koncentrációt igénylő feladatokon, és a rövid távú emlékezetük (az úgynevezett munkamemóriájuk) is sokkal jobb volt azoknál a társaiknál, akik semmilyen zenei képzettséggel nem rendelkeztek. A tanulmány szerzői összesen 40, 10 és 13 év közötti gyermeket toboroztak. A csoport egyik fele legalább két éve rendszeresen gyakorolt valamilyen hangszeren, míg a másik fele a kötelező énekórákat leszámítva nem vett részt zenei képzésen. A fiatal résztvevőket arra kérték, hogy végezzenek el néhány egyszerűbb feladatot, amelyekkel felmérték a figyelmüket és a munkamemóriájukat. Míg a feladaton dolgoztak, a kutatók funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat (fMRI) segítségével térképezték fel az agyi folyamataikat.

Jót tesz a gyerekek fejlődésének, ha már fiatalon megismerkednek egy hangszerrel. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint a zeneileg képzett gyerekek szinte az összes feladatban magasabb pontszámot értek el a társaiknál. Jó eredményeik összefüggésben lehettek azzal is, hogy bizonyos agyi régióik sokkal aktívabbak voltak. Erőteljesebb reakciókat mértek például a motoros funkciókban is fontos szerepet játszó frontoparietális hálózatban, illetve néhány, halláshoz köthető agyi régióban, például a beszédközpontot is vezérlő alsó homloki tekervényben. A zenész gyermekeknél a talamuszban is jelentősebb agyi aktivitást mértek, amely az érzékszervekből érkező információk feldolgozásában, illetve a memória tárolásában játszik kulcsszerepet.

Több szempontból is előnyös tehát, ha a gyermek már fiatal korában megismerkedik egy hangszerrel. A kutatók szerint a zenélés ugyanis olyan fejlesztő hatással bír a kognitív rendszerre, amelynek előnyeit az élet számos más területén is kamatoztathatják. Persze az sem jó, ha akarata ellenére ráerőltetünk egy olyan kurzust, amire az iskola mellett amúgy is alig maradna ideje. Viszont ha több hangszert is megmutatunk neki, talán kedvet kap valamelyikhez és örömmel tanul meg bánni vele.