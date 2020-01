Ezeknek az oldalaknak nem szabad hinni

Az álhírek elleni küzdelem fontos szereplője az Urbanlegends blog, amely évek óta közreadja a megtévesztő magyar híroldalak listáját. Az url-ek összegyűjtésén túl a szerző röviden azt is összefoglalja, hogy milyen tartalomra számíthatnak azok, akik kattintanak. Hangsúlyozza ugyanakkor azt is: nem kíván - és nyilvánvalóan nem is tud - teljes képet adni az álhíreket közlő oldalakról, hiszen ezek folyamatosan mutálódnak, időnként el is tűnnek, csak hogy más név alatt ismét megjelenjenek. A válogatás továbbá idén sem foglalkozik a médiafősodor szereplőivel, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mainstream sajtóban ne lennének megtévesztő vagy elfogult anyagok.

Tévhitek ellen indított sorozatot a HáziPatika.com A neten keringő és egyre szaporodó egészségügyi tévhiteknek se szeri, se száma. De mit higgyünk el, és minek ne dőljünk be, ha nem akarjuk kockáztatni saját és mások egészségét sem? A HáziPatika.com cikksorozatának célja, hogy segítsen eligazodni az álhírek, a veszélyes egészségügyi tévhitek világában. Kattintson a részletekért!

A cél inkább az, hogy a megtévesztő oldalak felismerésével tudatosabb médiahasználatra sarkallják az olvasókat. A tartalom ellenőrzése és szűrése minden estben a felhasználó feladata, amelyben az alábbi infografika is sokat segíthet.

Idén az oldalakat hat fő kategóriába sorolták:

Kitalált hírek;

Kattintásvadász cikkek;

Politikailag elfogult tartalmak;

Áltudományos cikkek;

Konteós cikkek;

Szatirikus anyagok.

Botrányos megszólalások, mesés gyógymódok

Az egészségügyi tematika jóformán minden kategóriát érintheti, ráadásul a rákgyógyítás mesésen egyszerű módjairól, vagy a gyógyszeripar titkolt összeesküvéseiről szóló tartalmak rendszerint komoly kattintásszámot generálnak. Teljesen kitalált tartalmakat közöl például a megtévesztő című rtl-klub.me is, melynek az egyik legnépszerűbb cikke, a "Segítsünk a neurológusnak egy megosztással: Teljesen vissza tudom fordítani az állapotát egy stroke-ot kapott embernek, ha 3 órán belül megkezdhetem a kezelését. Egy megosztás, legalább egy életet megment!" Facebookon 211 ezres aktivitást generált.

Mivel ezek az oldalak elsősorban az idősebb embereket célozzák meg, a tartalmak között is nagyon sok a nyugdíjat érintő téma. Ezeket többnyire egy híres ember botrányosnak tűnő, de soha el nem hangzott kijelentéséhez is kötik. Ilyen például az index-hirek.me "Deutsch: A nyugdíj eltörlését komolyan meg kell fontolni, még akkor is ha ez most fájdalmasan érinti a nyugdíjasokat" címmel futó anyaga, illetve a tv2-most.me "Nagy Feró: Én azt mondom, legyen a nyugdíjkorhatár 80 év, akkor majd megtanulja a sok lusta, ingyenélő" című bejegyzése. Előbbi 24 ezres, utóbbi pedig majdnem százezres aktivitást tudott generálni a közösségi oldalakon.

Nagyon népszerűek az ismeretterjesztő köntösbe öltöztetett álhírek is. Komoly látogatottsága volt például a titokterminal.com "Kávé: véd a cukorbaj ellen, tisztítja a májat és erősíti a szívet: itt az összes gyógyhatása!". A tudnodkell.com "Így hat az emberi testre a muskátli", illetve a netbulvar.eu "Nagyon nem mindegy, hol hol fáj a fejed" című anyaga is nagy érdeklődést váltott ki.

A megtévesztő magyar oldalak listáját az alábbi linkre kattintva érhetjük el!