Ez történik, ha leszokunk a kávéról

Fogyni fogunk, vagy nem

Több alvás, több energia

A kávéról való leszokás eleinte fejfájást is okozhat. Fotó: Getty Images

Nyugodtabbak leszünk

A gyomornak is jobb lesz

Amennyiben eddig a napi koffein adagunkat cukros, habos lattékból - egy bögre kávé így akár 200 kalória extrát jelenthet - szereztük be, valószínű, hogy ezek elhagyásával fogyni fogunk. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy, úgyhogy ha kevesebb koffeint fogyasztunk, sokkal éhesebbek leszünk. A vegyület ráadásul anyagcserénket is gyorsítja, tehát ha például feketén isszuk a kávét, több kalóriát égetünk, mint amennyit fogyasztunk, tehát fogyunk. Ha viszont nem iszunk kávét, akkor esélyes, hogy akár hízhatunk is.Ha lefekvés előtt 6 órával már nem iszunk koffeint, nyugodtabban tudunk majd aludni - nem fogunk fáradtan ébredni reggelente és nem kell több kávé ahhoz, hogy ébren tudjunk maradni a munkahelyen. Ha nem iszunk kávét, sokkal mélyebben és pihentetőbben tudunk majd aludni , ez hosszú távon sokkal több és természetesebb energiát jelent, mint bármilyen erős presszókávé.A koffein az idegrendszer stimulánsa, hatására beindul az adrenalintermelés , ami miattRáadásul még érszűkítő hatású is, ami miatt vérnyomásunk is sokkal magasabb lesz. Mi a megoldás? Ne igyunk koffeintartalmú italokat és kevésbé leszünk idegesek. Ez az "üss vagy fuss" állapot viszont nagyon is hasznos edzés közben - az American College of Sports Medicine külön tanulmányban értekezett például arról, hogy a koffein javítja az edzésteljesítményt és annak intenzitását. Valamit valamiért.A kávé szerelmesei pontosan ismerik azt az érzést, amit a kávé megivása idéz elő: a gyomruk terhelés alá kerül és irány a mosdó. A koffein nemcsak az emésztést gyorsítja fel, savassága miatt még esélyesebbé teszi a vécélátogatást. Ha kevesebbet akarunk a mellékhelyiség felé rohangálni, igyunk kevesebb kávét, vagy mondjunk le róla teljesen.