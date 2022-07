Ez történik, ha leszokunk a kávéról

Rosszul fogjuk érezni magunkat

Ha néhány órán át nem jutunk kávéhoz és máris rosszul érezzük magunkat, képzeljük el, milyen lesz, amikor egyáltalán nem ihatunk. Extrém kimerültség, fejfájás, hangulatváltozások követik majd döntésünket - így akár fel is készíthetjük erre közvetlen környezetünket, hogy ne érje őket majd váratlanul kiszámíthatatlanságunk. Minél több koffeinhez szokott hozzá a szervezetünk, annál erősebb lesz a kezdeti kilengés és annál nehezebbek lesznek az első napok. A jó hír: mindez "csupán" 7-10 napig tart. A táplálkozási szakértők azt javasolják, ne egyik napról a másikra tegyük félre a kávéfogyasztást, hanem folyamatosan csökkentsük az adagot, így a szervezetünk sem fogja annyira megsínyleni.

Fogyni fogunk, vagy nem

Amennyiben eddig a napi koffein adagunkat cukros, habos lattékból – egy bögre kávé így akár 200 kalória extrát jelenthet – szereztük be, valószínű, hogy ezek elhagyásával fogyni fogunk. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a koffein igen erős étvágycsökkentő hatással is bír, úgyhogy ha kevesebb koffeint fogyasztunk, sokkal éhesebbek leszünk. A vegyület ráadásul anyagcserénket is gyorsítja, tehát ha például feketén isszuk a kávét, több kalóriát égetünk, mint amennyit fogyasztunk, tehát fogyunk. Ha viszont nem iszunk kávét, akkor esélyes, hogy akár hízhatunk is.

Több alvás, több energia

Ha lefekvés előtt 6 órával már nem iszunk koffeint, nyugodtabban tudunk majd aludni - nem fogunk fáradtan ébredni reggelente és nem kell több kávé ahhoz, hogy ébren tudjunk maradni a munkahelyen. Ha nem iszunk kávét, sokkal mélyebben és pihentetőbben tudunk majd aludni, ez hosszú távon sokkal több és természetesebb energiát jelent, mint bármilyen erős presszókávé.

A kávéról való leszokás eleinte fejfájást is okozhat. Fotó: Getty Images

Nyugodtabbak leszünk

A koffein az idegrendszer stimulánsa, hatására beindul az adrenalintermelés, ami miatt teljesen feleslegesen kerülünk "üss vagy fuss" módba. Ráadásul még érszűkítő hatású is, ami miatt vérnyomásunk is sokkal magasabb lesz. Mi a megoldás? Ne igyunk koffeintartalmú italokat és kevésbé leszünk idegesek. Ez az "üss vagy fuss" állapot viszont nagyon is hasznos edzés közben – az American College of Sports Medicine külön tanulmányban értekezett például arról, hogy a koffein javítja az edzésteljesítményt és annak intenzitását. Valamit valamiért.

A gyomornak is jobb lesz

A kávé szerelmesei pontosan ismerik azt az érzést, amit a kávé megivása idéz elő: a gyomruk terhelés alá kerül és irány a mosdó. A koffein nemcsak az emésztést gyorsítja fel, savassága miatt még esélyesebbé teszi a vécélátogatást. Ha kevesebbet akarunk a mellékhelyiség felé rohangálni, igyunk kevesebb kávét, vagy mondjunk le róla teljesen.

Kevesebb antioxidánst fogyasztunk

Az átlag ember számára a kávé az antioxidánsok első számú forrása – állítja a University of Scranton tanulmánya. Azon nőknél például, akik napi ötnél több bögre kávét fogyasztanak, 57 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki ösztrogénreceptor-negatív mellrák - állítja a Breast Cancer Research tanulmánya. Az American Journal of Epidemiology szaklapban publikált másik anyag szerint ha napi 3-5 bögre kávét iszunk, 21 százalékkal csökken annak az esélye, hogy szívinfarktus végez velünk. Ugyanakkor jó tudni: a zöld tea szintén igen gazdag antioxidánsokban, úgyhogy ha teát és kávét sem akarunk inni, ideje több zöldséget ennünk.