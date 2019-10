Évekig részeg volt, pedig nem is ivott

A különös történet egy balesetből eredő hüvelykujjsérüléssel kezdődött 2011 januárjában. Az akkor a 30-as évei végén járó férfit cefalexinnel, egy fertőzések ellen általánosan alkalmazott antibiotikummal kezelték. Egy héttel a kúrát követően látványosan megváltozott a férfi személyisége: időről időre depressziós epizódok törtek rá, emellett zavarttá, agresszívvá is vált, ami korábban egyáltalán nem volt rá jellemző. Mindazonáltal csupán három évvel később, 2014 januárjában kereste fel először e panaszokkal a háziorvosát, majd egy pszichiáterhez irányították tovább, aki antidepresszánsokat írt fel neki.

Egyik reggel azonban fordulópontot vett az eset, amikor is a férfit letartóztatták ittas vezetésért. Az alkoholszonda megfújását ugyan visszautasította, de kórházba vitték, ahol 2 ezrelékes véralkoholszintet mutattak ki nála. Ez körülbelül azzal egyenértékű, mintha elfogyasztott volna 7-10 italt, így tehát elég ahhoz, hogy hányingert, hányást, csökkent gondolkodási képességet, az érzékek tompulását, memóriakiesést, illetve akár eszméletvesztést idézzen elő. Csakhogy eközben a páciens a teljesen szkeptikus orvosok és rendőrök előtt töretlenül tartotta magát ahhoz, hogy egyáltalán nem ivott alkoholt.

Az incidenst követően nagynénje vásárolt egy alkoholszondát a férfinek, hogy nyomon lehessen követni a légalkohol szintjének változásait. A nagynéni hallott már ugyanis olyan esetekről, amikor emberek annak ellenére lettek részegek, hogy nem ittak előtte. Emellett elküldte az unokaöccsét egy ohiói orvoshoz is, aki korábban sikeresen kezelt egy másik pácienst hasonló panaszokkal. Itt a laboratóriumi vizsgálatok egy kivételével nem találtak jelentős eltérést a férfinél: csupán a székletében mutattak ki a természetes bélflóra mikrobáin felül Saccharomyces cerevisiae (sörélesztő) és S. boulardii gombákat. Ezután átesett egy újabb teszten, aminek során magas szénhidráttartalmú táplálékot kellett fogyasztania, hogy aztán órákon keresztül monitorozzák a véralkoholszintjét. Így derült fény arra, hogy tüneteiért az említett gombák felelősek. A férfit végül önsörfőző-szindrómával (ABS) diagnosztizálták.

Mi az az ABS?

A bélerjedési szindrómaként is ismert állapot esetén az emésztőrendszer etanolt termel, ami részegséghez vezet. Valójában minden ember bélrendszerében képződik csekély mennyiségű alkohol cukrok és keményítők emésztése során, ha azonban sörélesztő is megjelenik a vastagbélben, akkor mindez messze túllépi a szervezet által tolerálható mértéket. Az elmúlt években csupán néhány ilyen esetről készült feljegyzés, amikor mámoros állapotba került sofőröket tartóztatták le ittas vezetésért, dacára annak, hogy nem ittak előzőleg alkoholt, csupán kenyeret vagy rizst ettek. A mostani eset abból a szempontból különleges, hogy antibiotikumkezeléssel még nem hozták összefüggésbe az ABS kialakulását. "Úgy gondoljuk, hogy az antibiotikum megváltoztatta a páciens bélflóráját, lehetővé téve a gombák elszaporodását. Érdemes lenne minden esetben megvizsgálni e szindróma fennállásának lehetőségét, amikor valakinél úgy mérnek magas véralkoholszintet, hogy saját bevallása szerint nem vett magához alkoholt előzőleg" - hívták fel a figyelmet a szerzők a BMJ Open Gastroenterology című folyóiratban megjelent esetriportban.

Az amerikai férfit ohiói orvosa gombaellenes szerekkel kezelte húsz napon keresztül. A tünetei fokozatosan javulni is kezdtek, ezt követően azonban az orvos mindössze egy szénhidrátmentes diétát javasolt páciense számára, további gombaellenes terápia nem követte a kezelést. Néhány tünetmentes hét után a férfi szimptómái ismét fellángoltak, egy alkalommal csúnyán el is esett, aminek következtében koponyaűri vérzés lépett fel nála. Belgyógyászoktól pszichiátereken át ideggyógyászokig több orvost is felkeresett korábban a problémával, de senki sem tudott segíteni neki. A fejsérülése nyomán egy idegsebészeti központba szállították, ahol tíz napon keresztül lábadozott. Ez idő alatt a véralkoholszintje folyamatosan 0,5 és 4 ezrelék között ingadozott, de az orvosi személyzet még így sem hitte el neki, hogy nem ivott alkoholt.

Végül a New York-i Richmond Egyetem orvosai állították fel ismét az ABS diagnózisát, majd kezdték meg erre alapozva az újabb gombaellenes kezelést és szénhidrátmentes diétát. Ezúttal már sikeresnek bizonyult a terápia - leszámítva egy apró incidenst, amikor a páciens nem tudott ellenállni a pizza és a szénsavas üdítő jelentette csábításnak -, olyannyira, hogy a most 46 esztendős férfi immár másfél éve tünetmentes és józan. Az orvosi beszámoló szerint visszatérhetett korábbi életviteléhez, beleértve az étrendjét is, ugyanakkor ellenőrzési célból időről időre még használnia kell az otthoni alkoholszondáját.

