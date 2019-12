Amit a magzatok nem élnek túl

Minden gyerek elkapja ezt a fertőzést Az RSV-fertőzés főleg a két évnél kisebb gyerekeknél gyakori. Koraszülötteknél veszélyes lehet - részletek itt.

A Patau-kór olyan ritka genetikai rendellenesség, amelynél a 13-as kromoszóma egyes darabjai vagy maga a teljes kromoszóma eggyel több példányban van jelen a testi sejtekben. Hasonló triszómiáról van szó a Down-szindrómánál is, csak esetében a 21-es kromoszóma érintett, amelynek rendellenessége kevésbé súlyos eltéréseket okoz. A Patau-kór sokkal súlyosabb, következményei az élettel rendszerint nem összeegyeztethetőek: a magzatok szinte kivétel nélkül elhalnak már méhen belül.

A Patau-kór nagyon ritka genetikai rendellenesség, 8-10 ezer újszülöttből csak egyet érint. Magzatoknál persze gyakoribb, de többségük még a méhen belül elhal, legtöbbször a magzati fejlődés korai időszakában - a terhességet sokszor meg sem állapítják. A kórt okozó genetikai rendellenesség rizikóját az idős anyai életkor emeli, más kockázati tényező nem ismert.

Ritka és komoly kór - de gyorsan észreveszik

Az orvosok a Patau-kór miatt kialakuló komoly eltéréseket jellemzően - az esetek 90 százalékában - már a 12. héten esedékes genetikai ultrahang-vizsgálaton látják, de pontos diagnózist csak kromoszómavizsgálattal lehet fölállítani. Utóbbi magzatvíz-mintavétellel vagy lepénybiopsziával történik.

A magzatok koponyaeltérése, arceltérése jellegzetes (a szemek a szokottnál közelebb helyezkednek el, egyes esetekben pedig akár össze is érhetnek, a fülek is lejjebb helyezkednek el), gyakori körükben a szájpadhasadék, a nyúlszáj és a farkastorok, a szív és végtag-érintettség, látszanak eltérések az agyállományban is. Kialakulhatnak pluszujjak vagy -lábujjak is, de az ujjak vagy lábujjak össze is nőhetnek egymással.

