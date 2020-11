Az atópiás dermatitisz gyakori krónikus bőrbetegség: a csecsemők és gyermekek 10-20 százalékát, a felnőtteknek pedig nagyjából 2-5 százalékát érinti. Az atópiásekcémanéven is ismert kórkép közvetlen oka nem pontosan ismert, de a betegség bizonyítottan összefüggést mutat az asztmával és a szénanáthával, valamint gyakran megjelenik ételallergiával együtt is. Kialakulásában az örökletes tényezők is nagy szerepet játszanak, illetve összefüggés van a lakóhely és a betegség kialakulásának kockázata között is: a városi, szennyezettebb környezetben, vagy hideg éghajlaton nagyobb eséllyel jelenik meg.

A bőrbetegségre utaló tünetek

A nem fertőző kórképnek két, egymástól jól elkülöníthető fázisa van: az aktív, gyulladt időszak, illetve a nem aktív, azaz köztes fázis. A betegség fellángolási időszakában a korábban száraz, enyhe mértékben pikkelyes, hámló bőr kellemetlenül viszketővé válik, elfertőződik és begyullad. A bőrtünetek megjelenési helye életkoronként változik. Míg csecsemőknél elsősorban az arcon, a fejbőrön, könyökön és a térden jelenik meg, a nagyobb gyermekeknél általában a könyök- és térdhajlat mellett a csuklón, a lábon, a nyakon vagy a farpofák közötti hajlatban. A felnőttkorra is áthúzódó formája elsősorban a végtagokon, a csuklón, tenyéren, kézfejen és talpon található bőrt érinti.

A felnőtteknél a tünetek leggyakrabban a végtagokon jelentkeznek. Fotó: Getty Images

Mivel a viszketés sokszor csillapíthatatlan ingerként jelentkezik, ezért gyakran a vakarózásból származó sérülések okoznak még több gyulladást, így a bőr mélyebb rétegei is könnyen kiszolgáltatottá válhatnak a különböző fertőzésekkel szemben. A száraz, szeles környezet, az izzadás, bizonyos ételek, textíliák, mosószerek, illetve a cigarettafüst mellett a tünetek súlyosbodását okozhatja például az alváshiány és a stressz is.

Célirányos bőrápolás

Bár a betegségre jelenleg teljes gyógyulást biztosító kezelés nincs, azonban a tünetek mind az aktív, mind pedig a köztes periódusokban enyhíthetők következetes, hatékony bőrápolással. A speciálisan atópiás dermatitiszre javasolt tisztálkodószerek, olajtusfürdők, arc- és testápolókrémek rendszeres használatával a bőr rugalmasabbá, ellenállóbbá válhat, hatásukra jelentősen csökkenhet a viszkető érzés, és hatékonyabban elkerülhetőek az idő előtti fellángolások.

A magas omega-6-zsírsav-tartalmú ligetszépemag-olaj, illetve szőlőmagolaj-tartalmú kozmetikumok tápláló és nyugtató hatásukkal képesek hatékonyan helyreállítani a bőr természetes védelmi funkcióját. Az édesgyökér kivonata (licochalcone) pedig olyan természetes gyulladásgátló és antioxidáns, amely hatékonyan csökkenti a bőr kivörösödését, enyhíti a gyulladást, ezért gyakran megtalálható az atópiás ekcémás bőrre javasolt termékek hatóanyagai között.

Csökkentsük a fellángolás kellemetlen tüneteit

A hidratáló termékek természetesen nemcsak a fellángolások megelőzésére alkalmasak, hanem a gyulladt fázisokban is inkább fontos a használatuk, hiszen ilyenkor a bőr lényegesen aktívabb ápolásra szorul. Az erőteljes tüneteket gyorsan és hatékonyan enyhíthetik a bőrgyógyászok által felírt kortikoszteroidtartalmú termékek, ezeket azonban nem szabad nagy bőrfelületen és hosszabb időn keresztül alkalmazni.

Ezért a vényköteles kezelés mellett érdemes olyan enyhébb, ám hatékony kozmetikumokat is segítségül hívni, amelyek szintén képesek jelentősen, de kíméletesen segíteni a betegség aktív időszakában. Egyes gyors hatású bőrnyugtató, ápoló és gyulladásgátló hatással rendelkező termékek klinikailag bizonyítottan képesek hasonló hatást eredményezni, mint az 1 százalékos hidrokortizon krémek. Bár nem helyettesítik a bőrgyógyászok által felírt készítményeket, segítséget nyújthatnak a gyógyszeres krémek használatának csökkentésében, valamint abban, hogy könnyebb legyen átvészelni a betegség tüneteit még a legkínzóbb időszakban is.