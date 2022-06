Bizonyos testrészeink fényvédelméről rendszeresen megfeledkezünk, holott bármelyik részünkön leéghetünk – hívja fel a figyelmet a Brightside. Talán kevesen tudják, hogy sűrű haj esetén is leéghet a fejbőr. Naptejet kenni a hajas fejbőrre kellemetlen nyűgnek tűnik, pedig ez hatékonyan megvédhet a leégéstől. A másik módszer a szalmakalap vagy egyéb fejfedő kis napolajjal kombinálva. A napolaj a hajszálakat is védi, hiszen az UV-sugárzás hatására a festett haj jóval könnyebben fakulhat.

A fülekről és ajkakról se feledkezzünk meg

A szánkon lévő bőr az egyik legvékonyabb, legérzékenyebb és leghamarabb öregedő bőrterület az egész testünkön. Az arcra való fényvédőket kenhetjük az ajkakra is, de még jobb, ha fényvédős ajakápolót használunk, ezekből már nagyon sokféle kapható. Ezzel sokat tehetünk azért, hogy ajkaink tovább maradjanak teltek, feszesek és kevésbé száradjanak ki.

Az arc fényvédelme különösen fontos. Fotó: Getty Images

A lábfej szintén elhanyagolt terület, legalábbis kevesen kenik be fényvédővel, pedig a szandál- és papucsszezonban nem szabadna róla megfeledkezni. Már csak azért sem, mert lábfejünket az év nagyobbik részében szinte egyáltalán nem éri nap, ezért fokozottan érzékeny a napsütésre. Ha hason fekve napozunk, a talpakat is érdemes bekenni, mivel ezen a területen is kialakulhat melanóma, azaz bőrrák.

Fontos, hogy a szemkörnyéket is kenjük az arcra használt fényvédőből. Sajnos ezeken a részeken nagyon vékony a bőr, ezért gyorsabban öregszik az UV-sugarak hatására. A szemhéj, szemöldökcsont ugyanakkor meghálálja a gondoskodást. Továbbá kiemelt fontosságú az UV-szűrős napszemüveg viselése is.

A füleinkről se feledkezzünk meg, mert meglepően könnyen leégnek, különösen nyáron, amikor sokkal többen hordják felkötve a hajukat. Az UV-fény hatására kialakuló rosszindulatú bőrelváltozások ezen a területen is bármikor megjelenhetnek – akár a fül mögött is.