Amit tudni kell a problémás bőrről

Az akné (pontosabban mindaz, amit általában aknénak nevezünk) a leggyakoribb bőrbetegség: a 11 és 30 év közöttiek közel 80 százalékát érinti; bár leggyakrabban a pubertáskorhoz köthető, kisbabáktól idősebb felnőttekig mindenkinél előfordulhat. A tinédzsereknél leginkább a test hormonális változásai állnak a pattanások megjelenésének hátterében, míg a felnőtteknél a genetikai hajlam, a stressz, bizonyos gyógyszerek, illetve a rosszul megválasztott bőrápoló termékek is aknét okozhatnak.

Akné-tipológia

Tudta-e? A mitesszerek fekete színének semmi köze a higiéniához, az elszíneződést nem "kosz" okozza, hanem a levegőn oxidálódó zsiradék.

Az acne comedonica a leggyakrabban előforduló típus; mitesszernek is nevezzük. Lehet nyílt (ez fekete, és leggyakrabban az orron, az állon vagy a homlokon jelenik meg) vagy zárt (ez fehér, és a test bármely területén előfordulhat). Az acne comedonica oka a túlzott faggyútermelés: a felgyülemlett faggyú, illetve az abba beleragadó elhalt bőrsejtek eltömítik a szőrtüszőket, pórusokat. A mitesszerek esetében egy aprócska (majd a benne lévő anyag hatására egyre nagyobbá váló) nyílás engedi, hogy ez az anyag a bőr felszínén is megjelenjen, ott megkeményedjen. A zárt comedók esetében a faggyú a bőr felszíne alatt gyűlik meg. Az acne comedonica nem jár együtt gyulladással.

Az acne papulo-pustulosa a pattanások súlyosabb formája, melynél a mitesszerekben felgyülemlett faggyú egyrészt nyomás alá helyezi a szőrtüsző falát, így az károsodhat, másrészt, a bőrön egyébként is jelen lévő baktériumok túlszaporodnak a pangó faggyúban, majd bontani kezdik a faggyút, a felszabaduló zsírsavak pedig irritálhatják a szőrtüszőt, mely egy idő után szétszakad, és a "fertőző" faggyú a környező szövetekbe jut. Az eredmény gyulladt, fájdalmaspattanásvagy csomó.

Az acne conglobata, azaz a cisztás akné a pattanások legsúlyosabb - szerencsére legritkább - fajtája. A gyulladás a bőr mélyebb rétegeibe is eljut, és a gyulladt területek a felszín alatt "összefolynak", nagyobb, tályogos területeket hozva létre: a mitesszerek mellett csomós, gennyes, nehezen eltávolítható pattanások vannak a bőrön, melyek hegeket hagynak maguk után. A betegség főleg fiatal férfiakat érint, akiknek a karján, hátán, mellkasán, illetve arcán jelennek meg a tünetek. Az acne conglobata kezeléséhez akár sebészre is szükség lehet.

Bár a legtöbbször ugyanazzal a szóval illetjük a bőrelváltozásokat, a pattanások több betegséget is jelenthetnek, és maguk a bőrtünetek is különböznek. A telítettségük, méretük, gyulladtságuk alapján a szakemberek megkülönböztetnek mitesszereket, pattanásokat, papulákat, pustulákat és cisztákat. Ezeknek az oka és a kezelése is eltérő lehet; az enyhe akné esetén elegendő a rendszeres kozmetikai karbantartás és a megfelelő ápolószerek használata, a közepes vagy súlyos aknénál már bőrgyógyász együttműködésére és orális antibiotikumokra is szükség lehet.