Arcunk: éveink tükre

A bőr öregedése elkerülhetetlen biológiai folyamat, ennek megállításáért - a tudomány mai állása szerint - nem nagyon tehetünk semmit. Az öregedést azonban le lehet lassítani, és a bőr fiatalságát sokáig meg lehet őrizni. Ehhez azonban érdemes betartani néhány alapszabályt.

Az idő előtti öregedésben nagy szerepe van a napfénynek, a táplálkozásnak, a dohányzásnak, a testmozgásnak, sőt még annak is, hogy milyen pózban alszunk. A közhelyesnek számító jó tanácsokat a bőrünk érdekében is érdemes betartani: az egészséges életmód, a cigarettáról való leszokás, a fényvédő krémek rendszeres használata sokat segíthet abban, hogy az arcunk fiatalságát minél tovább megőrizzük.

Ismerjük meg a ráncainkat!

Tudta? Néhányan azt állítják, a ráncok elhelyezkedése utal a "viselőjük" személyiségére, hiszen ott alakulnak ki, ahol a legtöbbször mozgatjuk az izmokat. Így a vidám személyiségű embereknek inkább a nevetőráncaik hangsúlyosabbak, míg a gyakran mérgelődőeknél a két szemöldök között alakulnak ki mélyebb ráncok.

Ahhoz, hogy a ráncokkal hatékonyan fel tudjuk venni a harcot, ismernünk kell azok "természetét" is. A szakemberek statikus és dinamikus ráncosodást különböztetnek meg. Az első az idő múlása miatt kialakuló bőrproblémákra utal: az öregedés miatt a bőr elveszíti feszességét, egyre alacsonyabb lesz a kollagéntartalma, szárazabbá és érzékenyebbé válhat.Ez - a gravitáció hatásaival együtt - a bőr megereszkedését, az arc kontúrjainak "elmosódottabbá" válását okozza. Emiatt lehet, hogy az idősebbek nyakán lévő bőr laza, a fülcimpájuk hosszabb és a szemhéjuk is megereszkedik. A dinamikus ráncok a mimika miatt alakulnak ki. A bőr ugyanis követi az apró arcmozgató izmokat, azaz ahogy az arcuk mozog, például beszéd közben, a bőr is mozog vele. Egy idő után, ahogy a bőr veszít a feszességéből, már nem tud úgy "visszaugrani" a helyére, amikor elsimulnak az izmok. Ilyen ráncok alakulhatnak ki például a szem és a száj körül.A statikus ráncok ellen hatékonyak lehetnek az olyan krémek, melyek a bőr kollagénszintjét emelik: azaz amelyek az egész arcra hatnak. A dinamikus ráncok ellen a helyi készítmények (például a szemránckrémek) a hatásosabbak. Ez utóbbi ránctípus megelőzésére fejlesztették ki az izmokat ellazító botox-injekciókat is.