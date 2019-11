Durva tévhitek a narancsbőrről

Elég kimenni a strandra, hogy szembesüljünk vele: tíz nőből kilenc valamilyen mértékben narancsbőrös. A statisztikák is ezt támasztják alá: a cellulit a felnőtt nők körülbelül 90 százalékát érinti. A narancsbőr elleni harc a neten fellelhető laikus tanácsokat, praktikákat olvasva olykor pofonegyszerűnek tűnik, valójában viszont nem az. Ha látványos és tartós eredményt szeretnénk elérni, érdemes alaposan utánajárni a témának és szakember segítségét kérni.

1. tévhit: "A túlsúlyos nőknek lehet narancsbőre, a vékonyakra nem jellemző."

Sajnos ez nem így van, testalkattól függetlenül bármelyik nőnél kialakulhat cellulit. "A narancsbőr nem pusztán zsírfelhalmozódás. Akkor jelentkezik, amikor a bőr alsó rétegében, az irhában salakanyagok rakódnak le. Ez vizet tart vissza, ödémát okoz, így a kötőszöveti rostok felszakadoznak, szerkezetük szabálytalanná válik, ami végül a bőrfelszín egyenetlenségét okozza" - magyarázza dr. Németh Réka bőr- és nemigyógyász, kozmetológus szakorvos hozzátéve, hogyha valakinek több a zsírszövete, annál nagyobb eséllyel alakulhat ki narancsbőr.

Ennek részben a genetika az oka, részben a nem megfelelő táplálkozás - sok cukor, finomított szénhidrátok és a tartósítószert tartalmazó ételek -, valamint az alacsony folyadékfogyasztás. "Az ajánlás napi 30 ml testkilogrammonként. Ez egy átlagos, 70 kilós nő esetében például napi két liter - amibe minden folyadék, így a leves és a gyümölcsök leve is - beletartozik. Nyáron ez a mennyiség természetesen több is lehet" - szögezi le Abonyi Orsolya dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy a szervezetünkbe juttatott folyadék ne tartalmazzon cukrot vagy édesítőszert. Előbbi hatásait nem kell magyarázni, utóbbi pedig meglehetősen csalóka: gyakori fogyasztásával jobban fogjuk kívánni a mesterségesen édes ízeket, ami megint csak hozzájárulhat a narancsbőr kialakulásához.

A strandon tíz nőből kilenc valamilyen mértékben narancsbőrös

2. tévhit: "Ha lefogyunk, a zsírpárnákkal együtt eltűnik a narancsbőr is."

Ez az elképzelés sem felel meg a valóságnak. "A fogyástól önmagában nem tűnik el a narancsbőr, hiszen kötőszöveti jellegű problémáról van szó, ami nem feltétlenül jár extra zsírfelhalmozódással" - oszlatja el a "gyorsan lefogyunk, és ezzel megszabadulunk a narancsbőrtől"- tévhitet Abonyi Orsolya. Mint mondja, ha valaki a fogyókúrát választja, de nem mozog mellette eleget, lehet, hogy idővel egy-két mérettel kisebb ruhát vehet fel, de petyhüdt izmokkal nem feltétlenül fogja jól érezi magát a bőrében. "Egész más a helyzet, ha a fogyást étrendváltozással érjük el és mozgással kombináljuk, mert ettől nem csak vékonyak leszünk, a testünk is feszessé válik"- teszi hozzá.

Ezzel dr. Németh Réka is egyetért. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a jelentős hízással és fogyással is érdemes vigyázni, mert egyik sem tesz jót a bőrnek. Ahogy arra is jó felkészülni, hogy a komoly, előrehaladott stádiumba jutott narancsbőr - ami már álló helyzetben is szembetűnő - tökéletesen, vagyis százszázalékosan nem tüntethető el. "Látványos javulást viszont még ilyen esetben is el lehet érni a fent említett két módszer ötvözésével" - teszi hozzá dr. Németh Réka hangsúlyozva, hogy a narancsbőr elleni harc nem hiábavaló.

3. tévhit: "Délután kettő után tilos szénhidrátot enni, mert nem bontja le normálisan a szervezet estig, ebből lesz a narancsbőr."

Abonyi Orsolya szerint ebben a formában ez az állítás sem igaz. Mint mondja, fontos, hogy délután és este is együnk szénhidrátot, ha ugyanis hosszú időn keresztül mellőzzük, könnyen leeshet a vércukorszintünk, és pótlásként esetleg növelni fogjuk a zsírbevitelt. Ez elhízáshoz, és további panaszokhoz vezethet. "Az persze lényeges, hogy ügyeljünk az elfogyasztott szénhidrát minőségére - ne a finomított változatokat válasszuk -, és ne tömjük degeszre magunkat este. Ugyanakkor a napi szénhidrátbevitelünk 20 százalékát vacsorára érdemes időzíteni, ami lefekvés előtt körülbelül 3 órával időszerű, mert akkor is szükségünk van rá" - magyarázza. Különösen, ha valaki például este sportol.

"A minőségi változás érdekében csökkentsük a hozzáadott cukrok, a péksütemények, a gyorsételek fogyasztását. Helyettük részesítsük előnyben a teljes kiőrlésű, minőségi gabonákat, és javallott a bőséges zöldség- és gyümölcsbevitel is. Próbáljuk ki a zsírszegény konyhatechnológiai műveleteket, például használjunk sütőzacskót olaj helyett, vagy válasszunk teflon, esetleg kerámiafalú edényeket" - tanácsolja a dietetikus.

4. tévhit: "Csak a torna segít igazán a narancsbőr elleni harcban: frissíti a vérkeringést, csökkenti a lerakódott felesleget."

Szakértőink egyetértenek abban, hogy nagyon fontos a rendszeres testmozgás, ám legalább ekkora jelentősége van a már említett minőségi táplálkozásnak. A kettő együtt hat. "Sokan edzőhöz járnak, hogy profi segítségével fogyjanak, izmosodjanak és tüntessék el a narancsbőrt, de a táplálkozásra már nem figyelnek oda: ugyanolyan zsírosan, szénhidrátdúsan, vagy rendszertelenül esznek, mint addig. Aminek az lesz a következménye, hogy ugyan erősödik, nő az izmuk, de ottmarad fölötte a zsírréteg, tehát a tükörben egy nagyobb ember képével találkoznak. Akin ugyanúgy ott a narancsbőr" - vázolja a helyzetet Abonyi Orsolya. Elmondása szerint pályafutása során nem egyszer fordult elő olyan, hogy valaki azzal kereste fel: célirányosan, a combján lévő narancsbőrt szeretné eltüntetni. "De ez sajnos nem így működik, az egész testet át kell mozgatni a látványos eredmény érdekében" - számol be tapasztalatairól a dietetikus.

"Nem kell feltétlenül hosszútávfutásra gondolni, bármilyen aktív mozgásforma javíthat a helyzeten" - egészíti ki az elmondottakat dr. Németh Réka. Az is egyfajta tornának tekinthető, ha biciklivel járunk munkába, vagy elsétálunk a boltig ahelyett, hogy autóba ülnénk. Ha - ahol csak tehetjük - a lépcsőn megyünk fel, és nem a liftet választjuk. "A kis mozgás is mozgás, nem csak az élsport. A lényeg, hogy tudatosan javítsunk mozgásszegény életmódunkon" - tanácsolja a bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos.

5. tévhit: "A természetes megoldásokkal gyorsan látványos javulást érhetünk el. Csodát tesz a lenmagtea, a különféle méregtelenítő teák, a szódabikarbóna, vagy a bőrre felkent házilag készített kávézaccos pakolás."

Azzal mindkét szakember egyetért, hogy a lúgosítás a narancsbőrre sem megoldás, felesleges tehát szódabikarbónával kísérletezni. Abonyi Orsolya szerint azok a természetes anyagok lehetnek kicsit is hasznosak a narancsbőr elleni küzdelemben, amelyek fokozzák a keringést, ezáltal valamiféle változást idéznek elő a nyirokszövetekben. "De megint más kérdés, hogy hosszútávon valóban segítenek-e. A gyógyteákkal érdemes vigyázni, mert sok vízhajtó hatású. Időleges súlyvesztést okoznak, a folyadékveszteséget viszont pótolni kell, hogy ne száradjunk ki. Ez a megoldás tehát minőségi változást nem okoz a kötőszöveti sejtekben" - magyarázza.

Felhívás! Ha olyan tartalomba botlik az interneten, amiről gyanítja, hogy nem hiteles, küldje el a HáziPatika.com-nak, a szerkesztőség utánajár, mi az igazság.

Hasonlóan vélekedik dr. Németh Réka is. Mint mondja, a természetes anyagok fogyasztása önmagában nem elegendő a tartós, látványos eredmény eléréséhez. "Az otthoni praktikák azért kis segítséget adhatnak: a krémek, pakolások vérbőséget okozó hatása fokozhatja az anyagcserét, de egyikük sem csodaszer" - teszi hozzá.

6. tévhit: "Narancsbőr ellen válasszuk a masszázst, az infraszaunát, az utrahangos vagy lézeres kezeléseket. Pár alkalom után eltűnik a narancsbőr."

Az említett megoldásoknak a szakemberek szerint lehet ugyan eredménye, de semmi estre sem azonnal, és megfelelő táplálkozás hiányában hatásuk nem lesz végleges. "Önmagában ezektől a testösszetételünk nem fog megváltozni. Minden ilyen típusú kezelés lokális, vagyis nem az egész testre irányul. Lehet, hogy valaki combra "gyúr", vagyis onnan fogy masszázzsal rásegítve, de mi történik eközben az integetőhájjal sújtott felkarral? Minden izmot meg kell mozgatni, minden izmot fejleszteni kell" - magyarázza Abonyi Orsolya. Az infraszauna ez esetben azért lehet veszélyes, mert ha hosszú időt töltünk ott, több liter vizet, sót veszíthetünk. Ezeket azonnal pótolni kell, akkor viszont rögtön eltűnik a fogyás érzése. Hosszútávon, kiegészítő kezelésként hasznos lehet, de villámgyors narancsbőrirtásra az infraszauna sem alkalmas.

7. tévhit "Narancsbőr csak combon vagy fenéken alakulhat ki."

Valóban a csípő és a combtájék a leggyakoribb és legkritikusabb megjelenési hely, de sajnos nem csak ezeket sújthatja a cellulit. "Ahol van keringés, zsírszövet és kötőszövet, kialakulhat. Ott van rá esély, ahol jobban felhalmozódik a zsírszövet" - magyarázza Abonyi Orsolya.

"Lábszáron és karon is előfordulhat" - teszi hozzá dr. Németh Réka. Karon nem annyira látványos, mert normál esetben nem ülünk úgy, hogy összenyomjuk rajta a bőrt, míg mondjuk, ha keresztbe tesszük a lábunkat, combunkon szembetűnően megjelennek a jellegzetes göröngyök.

8. tévhit: "A narancsbőr kizárólag a nők betegsége, a női hormonoknak köszönhetjük, hogy előbb-utóbb megjelenik."

"Az ösztrogén az egyik főbűnös a narancsbőr kialakulásában, ezért nem ritka, hogy amint megindul a hormonális fejlődés - tinédzserkorban - megjelenik. A fogamzásgátlók, a terhesség és az egyéb hormonális viharok szintén befolyásolják a narancsbőr kialakulását" - árnyalja a képet dr. Németh Réka.

Noha valóban a nőket érinti leggyakrabban, férfiaknál is előfordulhat cellulit. A szakemberek szerint ez egyáltalán nem meglepő. "Ha megnézzük, mennyit változott a táplálkozásunk az elmúlt évtizedekben, és milyen mértékű a gyermekelhízás, nem lehet csodálkozni rajta" - mondja Abonyi Orsolya.

Az ország vezető egészségügyi portáljaként feladatunknak érezzük, hogy valamennyi káros és életveszélyes tévhitet megcáfoljuk. Hiszünk abban, hogy valamennyi olvasónkat meg tudjuk arról győzni, hogy a butaságoknak nem érdemes bedőlni, érdemes viszont beszélgetni róluk. Legújabb cikksorozatunkban sokakat érintő és foglalkoztató egészségügyi tévhiteket veszünk górcső alá, és reményeink szerint oszlatunk el szakértők segítségével. A részletekért kattintson!

9. tévhit: "Jó megoldás, ha éjszakára fóliával körbetekercseljük a problémás felület, és izzasztjuk."

Nem ritka, hogy valaki például "házi tekercseléssel" próbál megszabadulni a narancsbőrtől. Szakemberek szerint az eredmény szempontjából felesleges ilyesmivel otthon kísérletezni. Lehet, de nem lesz igazán látványos a végkifejlet. "Nem hiszem, hogy ezzel a helyileg alkalmazott megoldással "ki lehetne izzadni" a narancsbőrt. A lerakódott salakanyagok, a megkötött víz nem fog eltűnni a tekercseléstől" - véli dr. Németh Réka. Aki mégis ezt a megoldást választja, ne otthon próbálkozzon, hanem inkább keressen fel egy erre is szakosodott masszázsszalont, ahol profik végzik el a kívánt műveletet.