Itt az azonnali segítség a viszkető bőrnek

Viszketést sok minden okozhat: a különböző bőrbetegségek mellett például környezeti tényezők (ideértve az időjárást is), vagy akár a stressz is. Ha tudjuk, hogy érzékeny a bőrünk, akkor bizonyára tisztában vagyunk azzal is, hogy mennyire megkeserítheti a hétköznapokat a viszkető érzés, a kellemetlenül húzódó száraz, érzékeny bőr. Így érdemes olyan terméket beszereznünk, ami akár néhány percen belül enyhíti a tüneteket.

Megkeserítheti a hétköznapokat a viszkető érzés. Fotó: iStock

A viszketést sok esetben két gyakori, nem fertőző, gyulladással járó bőrbetegség váltja ki: az atópiás ekcéma (atópiás dermatitisz) és apikkelysömör(psoriasis). Míg a pikkelysömör esetén a bőrfelszínen vörös színű, fehéren hámló plakkok jelennek meg, addig az ekcémára elsősorban száraz, pikkelyes, hólyagos, váladékozó és viszkető tünetek a jellemzőek. Mindkét bőrbetegségben közös, hogy folyamatos, gondos bőrápolást igényelnek, hogy elkerüljük a kellemetlen viszketést.

Én az olyan hiperérzékeny bőrproblémások táborát gyarapítom, akiknek a bőrtünetei nem állandó jelleggel nehezítik a mindennapokat. Csak bizonyos időközönként hozza elő a viszketést valamilyen irritáció - megfigyelésem szerint leginkább az időjárás - ám, ha megjelenik, akkor nagyon kellemetlen, és kevésbé vigasztal, hogy átmeneti állapotról van szó. A legjobb persze megelőzni a bajt. Ezért is örültem a tesztelésre váró Bioderma Atoderm SOS Spray-nek. Kissé türelmetlen személyiségemnek köszönhetően már a terméknév is ígéretesnek tűnt. Mi lenne jobb az azonnali segítségnél, ugye. De nézzük a részleteket, azaz mit ígért, és mit váltott ezekből be a tesztelés során.

Kétféle hatás, egyszerre

A viszketés 8 lehetséges oka A viszketés és a kiütések gyakran együtt jelentkeznek a bőrön. Ez azonban nem minden esetben van így. Részletek itt.

A termék leírásában az szerepel, hogy egyszerre kétféle hatással bír: a Skin Relief technológia (Ambora + zöld tea kivonat), valamint a nyugtató bőrgyógyászati összetevő (Enoxolon) a bőrsejteket és az immunsejteket megcélozva közvetlenül a viszketési folyamat kiindulási pontjánál fejtik ki hatásukat. Az új technológia azonnal megnyugtatja és védi a bőrt az irritációt okozó baktériumok elszaporodásától, miközben még hidratál is.

Használata a gyakorlatban úgy működik, hogy ha érezzük a viszketést, akkor azonnal előkapjuk a spray-t - a kisebb kiszerelés a táskában is észrevétlenül elfér - jól felrázzuk, majd körülbelül 20 centiméterről a bőrünkre fújjuk, és várjuk, hogy tegye a dolgát. Nem kell szétkenni sem, csak hagyni, hogy gyorsan beszívódjon, és már érezzük is, ahogy megnyugszik a bőrünk, miközben csökken a vakarózási ingerünk. Az egész nem tart tovább egy-két percnél, ráadásul valóban legalább 6 órán keresztül hatásos.

Kipróbáltam úgy is, hogy először a tenyerembe fújtam, és úgy kentem szét a kívánt bőrfelületen. Kellemes tapintású, valószínűleg az apró mikroszemcséknek köszönhető, hogy nagyon könnyen eloszlik a bőrön. Azt viszont nem tudtam letesztelni, hogy a gyermekek bőre hogyan reagál a termékre, de az ígéretek szerint olyan kíméletes összetevőkből áll, hogy már csecsemőkortól alkalmazható. Azt viszont bizton állíthatom, hogy a ruhán nem hagy foltot - ezt véletlenül próbáltam ki, nem volt benne az eredeti tervben.

Jó tudni azt is, hogy bár a termék tartalmaz PP vitamint és szkvalént - amelyek hatásosan pótolják a lipideket, és ezáltal már önmagában hidratáltabb bőrt eredményez -, de szélsőségesen irritált, ekcémás bőr esetén szükség lehet kiegészítő testápolásra is. Nekem szerencsére erre a plusz hidratálásra csak ritkán van szükségem, viszont a spray-t azóta is magammal hordom a táskámban.