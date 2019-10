A puha fogkefék is ugyanolyan jól tisztítanak?

Az egészségügyi újságírók életét a lelkiismerettel szembeni állandó hadakozás kíséri. Számtalan cikkben foglalkozunk az egészséges életmód szerepével, megírjuk, hogy milyen fontos a megfelelő étrend, az állandó mozgás vagy éppen a helyes stresszkezelés, majd azt vesszük magunkon észre, hogy a cikkeinkben leírt tanácsok egy részét mi magunk sem fogadjuk meg. Nem egyszer kiemeltük már azt is, hogy milyen fontos a helyes fogápolás, például a megfelelő fogkefe, a fogselyem vagy a szájvíz használata.

Miért fontos a jó fogkefe?

A helytelen szájápolás miatt ugyanis az ínyszéleken lepedék, más néven plakk halmozódik fel, amely baktériumok tucatjainak nyújt menedéket. Ezek különböző szájüregi fertőzéseket okozhatnak, hozzájárulnak az ínygyulladás és a fogszuvasodás kialakulásához. Csupa olyan dolog, amit jobb elkerülni, ráadásul mindehhez elég az is, ha az ínyünknek megfelelő fogkefét választjuk ki.

Bevallom, ez utóbbinál korábban én sem mindig a legkomolyabb szakmai érvek felsorakoztatásával döntöttem, egyszerűen levettem a polcról egy nem túl drága, de nem is túl olcsó fogkefét. Sok esetben a szín, vagy a kialakítás jobban befolyásolt, mint például az, hogy milyen a fej nagysága, a sörték puhasága, vagy a kialakításának köszönhetően mennyire ápolja az ínyszéleket. Néhány éve a hagyományos fogkeféről átváltottam az elektromosra, ahol pedig már csak a fejek jóval kisebb variációi közül kellett választanom. Olyan régen nem használtam hagyományos fogkefét, hogy elsőre furcsa is volt a tesztelésre kapott Curaprox termékekkel kezdenem a napomat. A furcsa azonban egyáltalán nem jelent rosszat, sőt: mindegyik tesztelt termék kíméletes maradt az ínyemhez úgy, hogy a lepedékkel érezhetően nem bánt kesztyűs kézzel.

Érezhető különbség van a soft, a super soft és az ultra soft termékek között.

A fogkefe kialakítása talán nem vonzza magához a szemet. Míg sok más termék a többféle színű, gumis markolattal és ínymasszírozó fejjel, látványos (ám valószínűleg inkább vásárlócsalogató, mint valóban hasznos) kialakítással tűnne ki, a tesztelésre kapott fogkefék ránézésre jobban emlékeztettek az első fogorvosi vizit után gyermekeknek osztogatott termékekre. A minimalista, egyszerűbb kinézet nekem egyébként tetszik, a prémium érzet viszont már a kicsomagoláskor feltűnt. A sörték rendkívül sűrűn helyezkedtek el, tapintásra mégis puhán hajolnak meg minden irányba, a hozzá csomagolt kupak pedig a szennyeződéstől is megvédi a fejet. Három típust próbálhattam ki: a soft változat 1560, a super soft 3960, míg a legpuhább, ultra soft változat 5460 szálból áll. Utóbbi egészen hihetetlen annak tudatában, hogy milyen kicsi fejen kellett mindezt összesűríteni.

Sikálás helyett törölgetés

Sorrendben a "legkeményebb", soft változattal kezdtem, és már az is meglepően gyengéd volt a fogaimhoz. Az elektromos fogkefét megelőző időszakomban inkább a durvább sörtéjű termékeket választottam abban a (tév)hitben, hogy az alaposabban megtisztítja a fogak közötti területeket. Azóta több fogorvossal is dolgoztam együtt, akiktől tudom, hogy ezek a kemény sörték sokszor többet ártanak a fogínynek, mint használnak, állandó ínyvérzést okoznak és az íny visszahúzódásához vezethetnek. A fej kellően kicsi volt ahhoz, hogy a hátsó, nehezen megközelíthető részeket is alaposan megtisztíthassam.

A super soft változatban a sörték száma majdnem a duplája volt, ez pedig még alaposabb fogmosást biztosíthatott. A szálak sikálás helyett szinte már törölnek, mégsem éreztem úgy, hogy bármi olyan maradt volna a fogakon, aminek nem kellene rajtuk lennie. A vékony sörték a fogak közötti területre is jól utat találtak, valóban tiszta érzést hagytak maguk után a számban.

A legutolsónak tesztelt, ultra soft változatnál szinte már csak a műanyag nyelet éreztem a számban. A rendkívül sűrűn szőtt sörték észrevétlenül, az ínyt a lehető legjobban kímélve végezték a dolgukat, érzetre ugyanolyan tisztaságot biztosítottak, mint az előző kettő kipróbált termék.

A keményebb sörtéjű fogkefékhez szokott ínyemnek ez utóbbi talán már egy kicsit túl puha is volt, inkább a soft, és a super soft változatot választanám a három közül. Mindegyiket nyugodt szívvel tudnám azonban ajánlani, főleg azoknak, akiknél az ínyvérzés állandó problémát jelent.