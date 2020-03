Vöröshagyma: mire jó?

A Liliaceae család Allium nemzetségébe tartoznak a hagymafélék. A fokhagymáról külön cikkünk van, a család számos fajtaváltozata közül (például vörös-, póré-, metélő-, téli sarjadékhagyma stb.) ezúttal a vöröshagymát mutatjuk be. Kétéves növény, bojtos gyökérzete van, a földben lévő hajtását, a bulbust vagy hagymát fogyasztjuk. A "vöröshagyma" fajtanév, de ennek is számos változata van, amelyek egy része még csak nem is vörös, hiszen ismerünk például "makói fehér", "fertődi ezüstfehér", "tétényi rubin" (lila) fajtákat is. Ez a nagy tápértékű fűszernövény- illetve zöldségféle Közép-Ázsiából került Magyarországra. Ősidők óta használatos világszerte. Csípős ízét és illatát allilszulfid vegyületek okozzák.

A vöröshagyma nemcsak köhögésre kiváló házi gyógyszer (fotó: iStock)

Miért jó?

A vöröshagyma szárazanyag-tartalma 10-11 százalék, ebből körülbelül 8,3 százalék szénhidrát, 1-3 százalék fehérje. C-vitaminból 10-30 mg-ot is tartalmaz 100 grammonként. Ezen kívül kéntartalmú vegyületeket, B1-, B2- vitamint, flavonoidokat, nikotinsavat, vasat, jódot, káliumot, kalciumot, foszfort, szelént és cinket is találunk benne. Energiaszegény: 38 kcal, 159 kJ/100 gramm. A hagymafélék legtöbbje mikrobaölő hatású vegyületeket, fintocidokat is tartalmaz, a vöröshagyma például allicint. Könnyfakasztó vegyülete a tiopropion-aldehid.

Régóta alkalmazzák gyógyászati célokra a vöröshagymát külsőleg és belsőleg is. A népi gyógyászatban használták hurutos- és légúti megbetegedések, emésztőrendszeri bántalmak, magas vérnyomás kezelésére. Ma a vöröshagyma hatóanyagainak kivonatait elsősorbanérelmeszesedésmegelőzésére, a szívroham rizikójának csökkentésére ajánlják. Nyersen fogyasztva kedvezően hat a koleszterinszintre.

Hogyan fogyasszuk?

Elsősorban levesek, főzelékek, húsételek ízesítésére használjuk, de önálló ételeket is készíthetünk belőle. Tavasszal a legkorábbi vitaminforrásaink egyike lehet a zöldhagyma, az újhagyma szára. Franciás, pikáns étel például a hagymaleves, és mivel nincs erős szaga, bármikor bátran fogyasztható.

Nyákoldó tulajdonsága miatt asztmaellenes hatású. Köhögés ellen a száraz takaróleveleiből készíthetünk teát. Külsőleg a hagyma levele gátolja a darázscsípések által okozott gyulladásos reakció kialakulását.