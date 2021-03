Természetes módszerek ajakherpesz ellen

Csökkentsük a stresszt!

Kevés dolog gyengíti annyira az immunrendszert, mint a krónikus, magas fokú stressz. Ha szeretnénk, hogy szervezetünk védekezőképessége megfelelő legyen, akkor igyekezzünk a lehető legtöbb módot megtalálni, hogy csökkentsük a feszültséget. Ennek remek módja a rendszeres sport vagy meditáció - utóbbiból már napi tíz perc is hatásos lehet, ha tényleg mindennap tudunk rá időt szakítani.

Kerüljük a napot!

Az erős napfény szintén nincs jó hatással a herpeszre - belobbanthatja, illetve súlyosbíthatja a már meglévőt. Ugyanez a helyzet a szoláriummal is. Többek között emiatt is fontos, hogy ha kimegyünk a szabad levegőre, viseljünk fényvédős ajakbalzsamot - nemcsak nyáron, hanem a többi évszakban is. Meglévő herpesznél egy fültisztító pálcikával tegyük az ajakbalzsamot az érintett területre, hogy a termékre ne kerüljenek át a kórokozók.

A meditáció kiváló stresszoldó, és aherpeszgyógyulását is gyorsítja

Szedjünk cinket!

A cinkben gazdag ételek fogyasztása erősíti az immunrendszert és gyorsítja a herpesz gyógyulását, illetve az érintett bőrfelület regenerálódását. Sok acinka marhahúsban, a pulykában, a tökmagban, a csicseriborsóban, a tojásban és a gombában is. Szükség esetén cinktartalmú táplálékkiegészítőt is szedhetünk.

Borogassunk zöld teával!

A zöld teában sok az antioxidáns és vírusölő hatása is van. Herpesz esetén amellett, hogy érdemes sok zöld teát inni, a használt teafilterrel borogassuk a szánkat napi két-három alkalommal, mert ez is segít meggyorsítani a herpesz gyógyulását.

