Természetes gyógymódok izomfájdalmak ellen

Kapszaicin

A többek között a chili csípősségét is adó kapszaicin csökkenti a fájdalomérzet jeleit a testben, így külsőleg alkalmazva hatékony lehet kisebb izomfájdalmak kezelésére, sőt, ízületifájdalomés arthritisz esetén is érdemes lehet vele próbálkozni. Edzés előtt, bemelegítésképpen is alkalmazhatunk kapszaicin tartalmú krémet, de akár sportolás után is bekenhetjük magunkat vele. Csak arra vigyázzunk, hogy utána semmiképpen se nyúljunk a szemünkbe: a legjobb, ha azonnal alaposan kezet mosunk, miután használtuk.

Acsalapu kivonat

Évszázadok óta használják láz- és fájdalomcsillapításra, és kutatások szerint erősfejfájásés migrén ellen is hatékony lehet. Napi kétszer 75 gramm kivonat fogyasztása 58 százalékkal is csökkentheti a migrénes rohamok számát, de rendszeres alkalmazása előtt mindenképpen beszéljünk az orvosunkkal. Olyat keressünk, amiben nincs pyrrolizidin nevű alkaloid, mert ez mérgező lehet a májnak.

A chiliben található kapszaicin is segíthet az izomfájdalmon

Halolaj

Kutatások szerint a rendszeres omega-3 fogyasztásnak gyulladáscsökkentő hatása van, így hatékonyan segít csökkenteni az ízületi fájdalmakat és a reggeli merevséget. Három hét omega-3 tartalmú táplálékkiegészítő szedése és egészséges étrend (ne együnk hozzáadott cukrot, feldolgozott ételeket és egészségtelen zsírokat) látványos javulást idézhet elő az ízületi bántalmakban szenvedők állapotában. Napi 900 milligramm szedése ajánlott ilyen esetben.

Alvás

A megfelelő mennyiségű alvás kulcsszerepet játszhat abban, hogy hogyan toleráljuk a fájdalmat - ha viszont nem pihenjük ki magunkat, egy kisebb fejfájást vagy izomlázat is sokkal rosszabbnak és erősebbnek érezhetünk. Ráadásulalvásközben a szervezet olyan anyagokat termel, amelyek segítik a gyógyulást és a regenerálódást is.

