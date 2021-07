Mire jó a borsmenta?

A borsmentáról sokaknak először a mentolos rágó vagy cukor, esetleg a szájvíz jut eszébe, merthogy előszeretettel használják ezek ízesítésére. A borsmenta, más néven angol menta azonban rendkívül sokoldalú növény, felhasználásának gyakorlatilag csak a képzelet szab határt.

Az illóolajok királynője

A friss borsmenta illóolajban gazdag, melynek fő hatóanyaga a mentol. Ez sok más egyéb mellett élelmiszerek (például rágógumik, csokoládék, cukorkák) és szájápolási termékek (fogkrémek, szájvizek) ízesítésére is alkalmas. A borsmenta aromája kellemesen hűsít, nyugtat, ugyanakkor enyhe csípőssége felfrissíti, felélénkíti a testet - elsősorban a vérkeringést - és a lelket. Nem véletlenül számít igazi Jolly Jokernek az aromaterápiában.

A borsmenta többféle panaszra is hatékony megoldás lehet. Fotó: Getty Images

Mivel segíti a koncentrációt és serkenti a memóriát, ezért egy-egy különösen nagy odafigyelést igénylő feladat elvégzése előtt - ha otthon vagyunk - érdemes pár csepp borsmenta illóolajat párologtatni. Ezzel egyébként elősegíthetjük túlságosan feszes izmaink ellazulását is: nem véletlen, hogy a reumás panaszok enyhítésére szolgáló krémek egyik fő alkotóeleme. Makacs légúti betegségek esetén is profitálhatunk belőle, ugyanis inhalálva hatékonyan és gyorsan tisztítja az eldugult orrot, hozzájárulva az orrnyálkahártya-gyulladás lelohasztásához. Asztmásoknál és kisgyermekeknél viszont vigyázni kell vele, mert allergiás reakciót, nehézlégzést, vagy akár légszomjat is okozhat. Töményen egyébként még a kevésbé érzékenyeknél is kellemetlen reakciókat - például bőrirritációt - válthat ki, ezért alkalmazás előtt szerencsés egy semleges bázisolaj hozzáadásával hígítani.

Hasi panaszok enyhítése borsmentával

Gyógyhatása nem merül ki ennyiben. Fájdalomcsillapító tulajdonsága mellett a borsmenta arra is képes, hogy fokozza az epe működését, így az émelygés és a hányinger leküzdésében is segíthet, amennyiben a rosszullét hátterében nem áll komolyabb ok, mondjuk ételmérgezés. A különféle hasi panaszok, elsősorban a gyomor-és bélrendszeri görcsök, a puffadás (fokozott bélgázképződés), valamint az ezekkel járó fájdalom, és emésztési problémák csökkentésére is használják, ami különösen az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedőknek jelenthet megváltást, ez a betegség ugyanis éppen a felsorolt tünetekkel jár.

Egy 2013-ban publikált tanulmányból egyértelműen kiderül, hogy a borsmenta hatékonyan csillapítja azIBSmiatt hasmenéssel küzdő betegek fájdalmait. Az ausztráliai Adelaide-i Egyetem kutatói pedig arra a következtetésre jutottak, hogy ez a gyógynövény képes egy úgynevezett fájdalomcsillapító "csatornán keresztül " hatni a fájdalomcsillapító rostokra, enyhítve a gyomor- vagy bélgyulladás okozta kellemetlen érzést.

Antibakteriális hatása is jelentős

Nem véletlen, hogy a legtöbb száj- és fogápolási termék mentolos: a borsmenta ugyanis antibakteriális hatású, így az ezt tartalmazó készítmények rendeltetésszerű - nem túlzásba vitt - használatával megelőzhető a baktériumok szájban történő elszaporodása, bónuszként pedig friss lehelettel "ajándékoznak" meg bennünket.

Akiknek le kell mondaniuk a borsmentáról

A refluxszal küzdőknek nem érdemes borsmenta tartalmú ételek vagy italok fogyasztásával kísérletezniük, mert amikor a betegség következtében a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, alaposan kimarva azt, a borsmenta még jobban ráerősít erre. Rendszeres, gyógyászati célú alkalmazása előtt ezért mindenképpen érdemes orvossal konzultálni, ha másért nem, azért, hogy sikerüljön megtalálni az ideális beviteli formát.