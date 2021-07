Hol fáj a hasunk? Ezt jelzi

A hasfájás egy meglehetősen gyakori panasz, amelyet szinte mindannyian átélünk az életünk során. A probléma azonban sokféle lehet: érezhetünk például görcsöket, csikarást, tompa vagy éles fájdalmat, de a kellemetlen tünet erőssége és időtartama is változatos lehet. Ezeken kívül pedig - a kiváltó októl függően - különböző helyeken jelentkezhet a hasi fájdalom. Nézzük, mit jelez az egyes területek érintettsége.

Az alhasi fájdalmak okai

Alhasi fájdalomnak nevezzük, amikor a hasunk alsó harmadában, középen vagy teljes szélességben érezzük a panaszt. Ennek a leggyakrabban húgyútifertőzésvagy bélelzáródás áll a hátterében. Nők esetében azonban ennél sokkal több kiváltó oka lehet az alsó hasi régióban érzett fájdalomnak. Okozhatja például menstruáció, méhen kívüli terhesség, vetélés, mióma vagy akár kismedencei gyulladás is.

Ha kifejezetten az alhasunk bal oldalsó része fáj, akkor vesegyulladásról, petefészek-cisztáról, Crohn-betegségről, daganatról vagy sérvről is lehet szó. Az alsó hasi régió jobb oldalán pedig jellemzően a vakbélgyulladás okoz heveny fájdalmat.

Középen is fájhat

A has középső harmadában jelentkező fájdalomnak is több oka lehet, például bélhurut vagy sérülés. De állhat a panasz hátterében urémia is, amely a vesék elégtelen működésének következménye, és azonnali orvosi kezelés igényel.

Ha afájdalominkább a jobb oldalra koncentrálódik, akkor gondolni kell az epeműködés zavarára, de az is előfordulhat, hogy "csak" székrekedéssel küzdünk. A köldök környékén jelentkező panaszok hasnyálmirigy-gyulladásra, vakbélgyulladásra vagy köldöksérvre is utalhatnak.

Különböző helyeken jelentkezhet a hasi fájdalom. Fotó: Getty Images

Ezt jelzi, ha felül fáj

Ha egészen felül, a bordák alatt érzünk hasi fájdalmat, az akár szívinfarktusra is utalhat, ezért ezt a panaszt ajánlott nagyon komolyan venni. Emellett epekőre, májgyulladásra és tüdőgyulladásra is figyelmeztethet a has jobb felső harmadában jelentkező panasz. Ha a fájdalom akár 3 órán keresztül is fennáll, jellemzően zsíros ételek fogyasztása után jelentkezik, esetleg hányinger és hányás is társul mellé, akkor epeproblémára is gyanakodhatunk - főleg akkor, ha a fájdalom a jobb borda és lapocka felé sugárzik.

A jobb oldalra kisugárzó felhasi fájdalom mögött gyomorfekély és hasnyálmirigy-gyulladás is megbújhat. A felső régió közepén jelentkező kellemetlenség szinte biztosan valamilyen gyomorbaj számlájára írható, szó lehet például gyomorsavtúltengésről, gyomorgörcsről vagy -fekélyről is. A bal oldalon észlelt panasz pedig lépmegnagyobbodásra vagy nyombélfekélyre is utalhat.

A szétterjedt fájdalom erre utal

Amikor nem lehet egyértelműen egy adott ponthoz vagy területhez kötni a hasi panaszt, akkor szétterjedt hasfájásról beszélünk. Ilyen esetekbenirritábilis bél szindróma(IBS), Crohn-betegség, húgyúti fertőzés vagy valamilyen sérülés lehet a kiváltó ok.

Ha nem áll fenn konkrét szervi ok, akkor a hasfájást jó eséllyel megelőzhetjük, illetve megszüntethetjük, ha bizonyos dolgokon változtatunk az életmódunkban. Jó eredményeket érhetünk el például diétával, kis étkezésekkel - amikor naponta inkább többször, de alkalmanként kevesebbet eszünk -, valamint megfelelő stresszkezeléssel is. A tünetek ellen pedig bevethetünk házi praktikákat - például melegítő párnát vagy gyógyteát -, vagy használhatunk kifejezetten hasi panaszok enyhítésére szánt, vény nélkül kapható gyógyszereket. Ám ha ezek rövid időn belül nem hoznak enyhülést, mindenképpen keressünk fel egy szakembert.