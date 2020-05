A fahéj nagyszerű hatásai

A jellegzetes, finom fahéjillat nemcsak megnyugtatóan hat az idegeinkre, és nosztalgiával tölthet el minket, de a szellemi képességekre is nagyszerű hatással van, növeli a koncentrációt, a memóriát, az információfeldolgozás képességét is. Azoknak is érdemes fahéjat fogyasztani, akiknek vizsgaláza van, mert nemcsak az agyi képességeinkre van jó hatással, hanem meg is nyugtat.

A fahéj nagyon jó hatással van a cukorbetegekre, mert javítja a szervezet inzulinválaszát, vagyis képes kiegyensúlyozóan hatni a vércukorszintre. A fahéj hatására a sejtek glükózfelhasználási képességei is javulnak. A fahéj ráadásul olcsó és könnyen elérhető szer, a cukorbetegeknek (természetesen a kezelőorvossal való konzultáció után) nagyjából egy mokkáskanálnyit érdemes elfogyasztani belőle naponta.

A fahéj javítja a vérkeringést és gyulladáscsökkentő hatású

Gyulladáscsökkentő hatásainak köszönhetően a szívünket és az ereinket is védi. Ez különösen akkor lehet előnyös, ha valaki sok zsíros ételt fogyaszt, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vérerek falán plakkok alakuljanak ki. Ezek a plakkok leszűkíthetik a vér áramlásának útját, és különböző súlyos betegségek kialakulásában is szerepet játszanak. A fahéj, gyulladáscsökkentő hatásai mellett a koleszterinszintet is csökkenti. A benne található, coumarin elnevezésű vegyületnek enyhe vérhígító hatásai vannak, így az egész szervezetünkben javíthatja a vérkeringést.

A fahéjban található ásványi anyagok, például a kalcium vagy a mangán a bélrendszer működését is támogatja, és például megakadályozza az epekövek kialakulását, és a vastagbél daganatos megbetegedéseinek a rizikóját is csökkenti A fahéjban található vegyületek és mikrotápanyagok pedig abban is segítségünkre lehetnek, hogy az irritábilis bél szindrómával összefüggő kellemetlen tünetekkel, például a hasmenéssel vagy a székrekedéssel felvegyük a küzdelmet.

Kutatási eredmények alapján a fahéj bizonyos tulajdonságai ígéretesek lehetnek a különböző daganatos betegségek elleni küzdelemben. A fahéj megakadályozhatja a daganatsejtek szaporodását, így a tumorok növekedésének ütemét is csökkenti.

A fahéj (gyulladáscsökkentő hatásainak köszönhetően) nagyon hatékony ellenszere lehet a felsőlégúti fertőzéseknek, torokfájásnak. Egyszerűen keverjünk egy-két mokkáskanálnyi fahéjat egy bögre forró, mézes teához, ezzel ugyanis megnyugtathatjuk a gyulladt szöveteket, és gyorsíthatjuk a gyógyulás folyamatát is.