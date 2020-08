Mire jó az élesztő?

Az élesztő nemcsak sok sütemény és kenyérféle elkészítéséhez nélkülözhetetlen, de a fogyasztása az egészségünknek is nagyon jót tesz. Az élesztőben meglepően sok vitamin (elsősorban B-vitaminok), ásványi anyag és fontos aminosavak találhatóak, összetételének köszönhetően a vegetáriánus életmódot követők egyik legfontosabb étrend-kiegészítője lehet.

Az élesztő az arcbőrnek is jót tesz

Az élesztő tulajdonképpen a gombák egy csoportjára alkalmazott megnevezés, de leggyakrabban a Saccharomyces Cerevisiae-t értjük alatta. Az élesztőgombák keményítővel, illetve cukorral táplálkoznak, az élesztőgyártás során speciális kezelésen átesett cukormelaszon szaporítják el az élesztőgomba sejtjeit, melyet állandó hőmérsékleten, 26 fokon tartanak. A megfelelő idő leteltével az élesztőt leválasztják a táptalajról, formázzák és csomagolják. A süteménybe kerülő élesztő erjedés segítségével növeli meg a tészta térfogatát.

Az élesztő kiváló hangulatfokozó

Az élesztő fogyasztása jótékony hatással van a hangulatunkra, csökkenti a depresszió tüneteit, segít az idegességen és szorongáson, hozzájárul ahhoz, hogy jobban aludjunk és kipihentebben ébredjünk. Étvágyjavító hatása is van, emellett nagyon jót tesz azoknak a nőknek, akik premenstruációs szindrómával küzdenek.

Az élesztő segíti az emésztést

Az élesztő jótékonyan hat az emésztésünkre is, egyrészt segít a hasmenéses tünetek csökkentésében, másrészt a krónikus, bakteriálisfertőzésmiatt kialakuló bélpanaszokat is csökkenti.

Cukorbetegeknek is jót tesz az élesztő

Új kutatások szerint az élesztő fogyasztása jót tesz a cukorbetegeknek is, a benne található vitaminok és ásványi anyagok (elsősorban a króm) miatt ugyanis hatékony avércukorszinthelyreállításában. Emellett a magas koleszterinszintet is csökkenti, a HDL-, vagyis a "jó" koleszterin arányát pedig növeli a vérben.

Bőrápolás élesztővel

Az élesztőt fogyaszthatjuk nyersen is, de aki idegenkedik az ízétől, annak az élesztőtabletta a tökéletes választás. Az élesztő ráadásul nagyszerűen illeszkedik a legújabb trendbe is, mely szerint a fermentált élelmiszerek nemcsak az étrendünket tehetik változatosabbá és egészségesebbé, de a bőrápoláshoz is igen alkalmasak, koncentráltan tartalmaznak fontos tápanyagokat és gyorsan képesek kifejteni a hatásukat.

Az élesztő különösen alkalmas az irritált, aknés, problémás, zsíros bőr kezelésére: a benne található vitaminok és ásványi anyagok nyugtató, gyulladáscsökkentő, ápoló és sebgyógyító hatásokkal rendelkeznek. A legegyszerűbben maszkként vagy arcradírként alkalmazhatjuk az élesztőt: keverjük össze a friss élesztőt némi meleg vízzel vagy joghurttal és egy kis mézzel. Várjunk egy kicsit, majd a keveréket ecset segítségével kenjük fel az arcunkra. Legalább 15 percig hagyjuk rajta, majd óvatos, körkörös mozdulatokkal dörzsöljük le!