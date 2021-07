Az illóolajak így gyógyítanak

A borsmenta fájdalmat csillapíthat

Fejfájás esetén csepegtessünk néhány cseppet az arckrémünkhöz, és masszírozzuk át vele a halántékunkat. Menstruációs görcsök esetén 2 cseppet cseppentsünk a kedvenc teafüvünkre, főzzünk belőle teát, és kortyolgassuk el. Fogfájás esetén növényi olajjal hígítsunk fel 2-3 csepp borsmentaolajat, és vattapálcával kenjük a fájós fog körüli területre.

Borsmenta: ezért fogyasszuk rendszeresen! A borsmenta jellegzetes aromájú fűszernövény, mellyel gyakran találkozhatunk, hiszen sokszor ízesítik vele a rágógumikat, fogkrémeket, szájvizeket. Emellett nagyon hasznos gyógynövény is, melynek számos jótékony hatása van az egészségünkre. Kattintson! h i r d e t é s

A citrus segíthet a fogyásban

A citrusfélék illata remek étvágycsökkentő, ezért fogyókúrázóknak érdemes rendszeresen párologtatni valamilyen fajtát. Néhány csepp citrusolajat salátaöntetbe is keverhetünk, ez is csökkenti az étvágyat, és segít méregteleníteni a szervezetet.

A citrusfélék a fogyást is segítik

A teafalolajtól tisztább lesz a bőr

A lenmagolaj és a teafaolaj 1:3 arányú keveréke segíthet a pattanásos bőr kezelésében. A körömgombát közvetlenül is ecsetelhetjük teafaolajjal, fertőtlenítő és mikróbaölő hatású. Herpeszre is kenhető, ha aherpeszelleni krémünkhöz adunk 1-2 cseppet, segíti a gyógyulást.

A levendulaolajjal távol tarthatjuk a rovarokat

A levendula illata szúnyogriasztónak, rovarriasztónak is jó, ráadásul gyerekek, kismamák számára is használható vegyszermentes megoldást. Ha levendulaolajjal lecsepegtetett vattapamacsokat teszünk a ruhásszekrénybe, az a molyokat is segít távol tartani.

A jázminolajtól selymes lesz a haj

A jázmin az egyik legerősebb természetes afrodiziákum, amiből a testápolónkhoz is keverhetünk, mert a bőr is selymesebb lesz tőle. Emellett puhább, egészségesebb lesz tőle a haj, ha 4-5 cseppet keverünk belőle a samponunkhoz, vagy a hajbalzsamunkhoz. Ráadásul az illata is nagyon kellemes.

Forrás: brightside.me