A nyári sérülések legjobb ellenszere: árnika

A nyár egyik elengedhetetlen csodaszere az árnika, amely a világ egyik legérzékenyebb és legnépszerűbb gyógynövénye - egyre többen fedezik fel maguknak itthon is. Az árnika külsőleg alkalmazva gyorsítja a kék foltok és zúzódások gyógyulását, enyhíti az izomfájdalmakat, míg belsőleg homeopátiás formában többek között műtéteknél a vérzékenység csökkentésére alkalmazzák.

A különleges gyógynövényt tengerszint feletti 2000 méter magasságban, kézzel szedik a nyári hónapokban. Fotó: Getty Images

A legtöbb ismert gyógynövényt főként a téli időszakban használjuk azimmunrendszertámogatására vagy megfázás ellen. Pedig a kánikulában is nagy szükségünk van a természetes megoldásokra! Az arnica montana nevű különleges gyógynövényt tengerszint feletti 2000 méter magasságban, kézzel szedik a nyári hónapokban, előfordulása azonban egyre ritkább: rendkívül érzékeny növény, ezért ahol az ember megjelenik, onnan az árnika elköltözik.

Mi mindenre jó a körömvirág? A körömvirág az egyik legsokoldalúbb gyógynövényünk. A középkorban gyógyító csodanövénynek tartották, amely télen-nyáron, kívül-belül szolgálja egészségünket. Kattintson a részletekért.



A virágzó sárga növényt külsőleg és belsőleg egyaránt használják: a sebészek és a traumatológusok gél vagy kenőcs formájában, külsőleg a sérült területek gyulladásának és duzzanatának enyhítésére, belsőleg pedig homeopátiás gyógyszerként a vérzékenység csökkentésére, valamint a gyógyulás gyorsítására. A plasztikai sebészek szintén kedvelt készítménye: a műtétek utáni külső kék foltokat gyógyítják vele külsőleg és belsőleg egyaránt.

Nem csak sportolóknak

A leggyakrabban a sportorvoslásban alkalmazzák. Ha sportolni indulunk a melegben, érdemes egy tubus árnikát az edzőcuccunk zsebébe rejteni, de a masszázsnál is rendkívül hatékony. A komplementergyógyászatot is alkalmazó klinikán a fogorvosok foghúzások és implantálás előtt, valamint után is sokszor adnak árnikát a betegeknek, homeopátiás gyógyszer formájában. A szülésznők pedig kifejezetten javasolják a mamának és a babának is a gyógynövényt, homeopátiás formában, ugyanis a születés mindkettőjüknek trauma. Ezért is hívják az arnica montanát az "üdvözlet a világon" szernek.