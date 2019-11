A manukaméz hatásai

Hamu és egyéb anyagok - mi mindent tartalmaz a méz? Részletek itt.

A manukaméz Új-Zélandról származik, és a többi mézfajtánál nagyobb arányban található meg benne egy metilglioxál (MG) nevű összetevő, amelynek mikrobaölő hatása van. Az MG védelmet nyújt a baktériumok ellen, serkenti azoknak a sejteknek a szaporodását, amelyek a fertőzések miatt károsodott szövetek regenerációját segítik elő, valamint nagy mennyiségű DHA omega-3 zsírsav is található benne. Éppen ezért a manukaméz sebkezelésre is használható: gyógyíthatóak vele égések, vágások vagy akár felfekvések is. Egyszerűen csak be kell kenni a sérült bőrfelületet, ahonnan a méz felszívja a káros anyagokat, illetve védőréteget képez rajta a fertőzésekkel szemben. Az orvosi tisztaságú manuka emellett segíthet visszaállítani a bőr normál pH-értékét, illetve eltávolítani az elhalt hámsejteket.

Az Új-Zélandról származó manukaméz számos pozitív hatással rendelkezik

Arcmaszk készülhet belőle

A manukaméz az érzékeny bőr ápolására, tisztítására is használható. Egyszerűen mossunk arcot a megszokott módon, majd egy kevés mézzel gyengéden masszírozzuk át a még nedves bőrünket, ezt követően utána öblítsük le langyos vízzel. Arcmaszkot is készíthetünk belőle, ha egy nagy teáskanál manukamézet elkeverünk pár csepp citromlével és egy kevés fahéjjal. A kezelés segít megtisztítani a pórusokat, összességében pedig a bőr ragyogóbb, élettel telibb lesz tőle.

Megszünteti a korpát

Torokfájás ellen nagyon hatékony a manukamézzel elkevert meleg tej, amely afájdalommellett a köhögést is enyhíti, egyben nem engedi tovább szaporodni a torokban lévő baktériumokat - ráadásul még nagyon finom is. Korpás haj, illetve fejbőr kezelésére is használható: egy tanulmány szerint ha két héten át minden másnap manukamézzel kezeljük a fejbőrünket, akkor megszünteti a korpásodást és a viszketést. Alvászavarokkal küzdőknek is érdemes lehet bevetni a manukamézet: egy teáskanál mézhez keverjünk egy nagy csipet sót, majd nyeljük le. Ez segít helyreállítani a megemelkedett kortizolszintet az esti órákban, amitől könnyebben elalszunk.

