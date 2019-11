Tíz meghökkentő tény a női mellről

Egyik nagyobb, mint a másik

Vagy éppen kisebb. Bizony, a női mellek az esetek többségében aszimmetrikusak - éppen ezért lenne üdvözítő, ha a melltartógyártók végre ennek megfelelően terveznék darabjaikat. Egy felmérés során a megkérdezett nők 44 százaléka vallotta be, hogy két melle nem egyforma méretű - ez az arány pedig valószínűleg jóval nagyobb lenne, ha azokat is beleszámolnánk, akik szégyellték beismerni. Sőt ha belevesszük, hogy a mellbimbók is lehetnek eltérő nagyságúak, és a két mellnek a formája is különbözhet, akkor a nők nagyjából 80-90 százaléka él aszimmetrikus mellekkel.

Mellbimbó az arcon

Az emberek csupán kis hányadánál jelentkezik, de bizony előfordulhat, hogy valaki kettőnél több mellbimbóval rendelkezik - a jelenség a nők 1, míg a férfiak 2 százalékára jellemző. Ezek az extra mellbimbók általában kisebbek, születéskor vagy röviddel utána jelennek meg, és valahol a váll és a lábak között találhatóak. Sőt ritka esetben akár más testrészeinken is kialakulhatnak, mint például a homlokon vagy a lábfejen.

Szőrösödés

Kellemetlen, ellenben teljesen normális, hogy a mellbimbó vagy udvara körül néhány fekete szőrszál ágaskodik. Ha nagyon zavarnak, egy csipesszel kihúzogathatjuk ezeket, a borotvát viszont inkább kerüljük, ugyanis szőrbenövést vagy akár fertőzést is okozhatunk vele.

Mellbimbóknak köszönhető orgazmus

Egyáltalán nem csak városi legenda, igenis elérhető az orgazmus kizárólag a mellbimbókat izgatva. A mellbimbók a sok idegvégződésnek köszönhetően a nők egyik legérzékenyebb erogén zónája, amelynek ingerlése agyunk ugyanazon részét stimulálja, mint amely a nemi szerveinkkel is kapcsolatban van. Ennek köszönhetően pedig vannak nők, akik mellük izgatása hatására is képesek orgazmust átélni.

A női mell is egy szerv

Minden szervünknek van valamilyen feladata: a melleknek a szoptatás. A mellekben található lebenykék szülés után kezdik meg a tej termelését, amely a tejcsatornákon át jut el a mellbimbókig.

Duplájára nőhet

Egy átlagos mell tömege nagyjából 15-20 dkg, ám szoptatás során, amikor beindul a tejtermelés akár 50 dkg-osra is dagadhat. Nem csoda, hogy sok nőt szoptatás során hátfájás kínoz.

Nem igaz, hogy a szoptatástól megereszkedik

Nem a szoptatás okozza a gondot, hanem az öregedés. Az évek során a mellek folyamatosan veszítenek rugalmasságukból, kötőszöveteik lazulnak. Erre csak rásegít a szoptatás, főleg ha több gyermeket szül az anyuka, valamint a súlyingadozás is.

Néha szivárog

A terhesség utolsó szakaszában, szülés után, valamint szoptatási idő alatt teljesen normális, ha néha tej szivárog a mellbimbókból. Egyéb esetekben azonban akár komoly problémára is utalhat. Pajzsmirigygondoktól hormonproblémákon át egészen a rákig nagyon sokféle ok húzódhat a tejszivárgás mögött, ezért minél előbb érdemes vele orvoshoz fordulni.

A legtöbb nő nincs tisztában a méretével

Felmérések szerint a nők nagyjából 85 százaléka valójában rossz méretű melltartót hord. Ez pedig igen káros lehet, hiszen akár rossz testtartáshoz, nyak- és hátfájáshoz, vagy akár különféle idegrendszeri problémákhoz is vezethet.

Testkép-problémák

Felmérések szerint a 16 és 65 év közötti nők harmada nem elégedett a mellei méretével vagy formájával. Egyesek kisebbeket szeretnének és mellkisebbítő műtéthez folyamodnak, mások nagyobbakat és implantátumokat rakatnak be.

