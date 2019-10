Ijesztő szexuális fantáziaképek

Bede Zsuzsa szexológus rendszeresen válaszol olvasói levelekre, hogy segítsen a párkapcsolati, szexuális problémák megoldásában. Az alábbi levél kapcsán a szexuális fantáziálás témakörét veszi górcső alá.

Ne legyen bűntudatunk a fantáziaképeink miatt! Fotó: iStock

A szakértő a következő választ adta a kérdésre: "Ahogy tanárnőm mindig mondta, a fantáziánk miatt nem kell, hogy bűntudatunk legyen! Szinte minden ember - igen, a nők is! - szoktak fantáziálni. Persze ezek a vágyképek témáikban, jellegükben nagyon különbözőek lehetnek. Fantáziaképeink mindig ránk jellemzőek, sokszor ezek jelentik a kulcsot legbenső érzelemvilágunkhoz. Egy emberről a fantáziavilága sokkal többet elárul, mint a viselkedése.Bizonyára nem véletlen, hogy a nők fantáziaképei az engedelmességgel és a brutalitással kapcsolatosak, a férfiak szívesebben álmodnak az erőszakról és a fölényről. Sheila Kitzinger szerint a nőknek szokásává vált, hogy olyanokká legyenek, amilyennek a férfiak akarják őket. Ennek ellenére bizonyos nők kezdeményező és uralkodó szerepről ábrándoznak, míg egyes férfiak - még a legerősebbek is - álmaikban egy félelmetes szerető akaratának hódolnak.A fantáziaképek mégsem azt fejezik ki, amit az ember szeret, vagy amit kíván, sokkal inkább azt, amitől fél. És ha az elképzelt jelenetek erős szexuális izgalmat váltanak is ki, a legtöbb nő, de férfi számára is elviselhetetlen lenne a valóságban.Éppen ezért az ilyen fantáziáink csak ránk tartoznak, de ha a kapcsolatunk elég bizalmas, a meghökkentő vágyainkat a partnerünk beleegyezésével szelídebb formában akár meg is valósíthatjuk. Egyébként az, hogy mi ijesztő, "perverz", igen eltérő lehet. Volt egy páciensem, aki fél évig nem merte elmondani perverznek vélt fantáziaképét, amitől szorongott. Aztán egyszer csak kiderült, mindössze arról fantáziált, hogy egy rendelőben a kezelőorvossal szeretkezik. Abban önnek igaza van, hogy a szuperegónk általában elfojtja a bennünk mélyen lakozó tudattalan "szajhát". A szexben a fantázia, a "mozizás" nyugodtan feldobhatja a szexuális izgalmat, beindíthat, adhat egy véglökést, de arra törekedjen, hogy emellett tudja, kivel van, hol van, és a pillanatot is merje megélni!"