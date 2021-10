Szex utáni letargia: mi az a posztkoitális diszfória?

A rendszeres szexnek számos jótékony hatása van. Segít szívünk egészségének megőrzésében, erősíti az immunrendszert, javítja mentális állapotunkat, és hatékonyan mérsékelheti a depresszió kockázatát vagy tüneteit. Előfordulhat azonban, hogy egyeseknél pont maga a közösülés idézi elő a depresszív hangulatot - ezt nevezik szex utáni letargiának vagy posztkoitális diszfóriának (PCD).

Gyakoribb, mint gondolnánk

A furcsa jelenség akkor is felütheti a fejét, ha a nemi aktus egyébként kielégítő, közös megegyezésen alapuló és szeretettel teli volt, egyesek pedig akár maszturbálás után is megtapasztalhatják az orgazmust követő lehangoltságot, amelyet a megmagyarázhatatlan melankólia mellett akár indokolatlan ingerlékenység is jellemezhet. A depressziószerű állapot egyébként néhány perc alatt elillanhat, vannak azonban olyanok is, akiknél órákig fennáll a letargia.

Egyes kutatások szerint a férfiak 41 százaléka és a nők 46,2 százaléka legalább egyszer megtapasztalja élete során a szex utáni lehangoltságot, nagyjából 2-5 százaléknál pedig rendszeresen előfordulhat az orgazmust követő furcsa reakció. Gyakoriságához képest azonban viszonylag kevés szó esik erről a problémáról, így az érintettek gyakran úgy érzik, csupán velük van a baj.

Mi okozhatja?

A posztkoitális diszfória lehetséges okai egyelőre nem tisztázottak, a szakemberek is csak találgatnak. Egyes kutatások összefüggésbe hozták már az aktuálisan fennálló pszichológiai szorongással és szexuális diszfunkcióval - például merevedési zavarral - is. A kutatók emellett úgy vélik, hogy nagyobb a PCD kialakulásának esélye azoknál a nőknél, akik a korábbi kapcsolataikban szexuális vagy érzelmi abúzus áldozatai voltak, emiatt ugyanis a szex közben pánik és megbánás lehet úrrá rajtuk, amelynek logikus következménye a közösülés utáni letargia.

De Denis Knowles szexterapeuta például úgy fogalmazott korábban az Independent magazinnak, hogy a szex utáni szomorúság hátterében általában nem trauma, de még csak nem is a megbánás áll, hanem inkább az, hogy a közösülés jelentette teljes összeolvadást egyfajta elválás követi, amely a nőt és a férfit is érzékenyen érintheti. A szakember szerint ezt a hormonszintek változásával lehet megmagyarázni: míg az orgazmus endorfint, oxitocint és prolaktint szabadít fel, az aktus után ezek szintje jelentősen lecsökkenhet, így az ideiglenes felfokozott állapot is hamar elmúlik. Egyes kutatók pedig azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a posztkoitális diszfóriát átélők szervezetében már eleve kevesebb endorfin termelődik az együttlét során, és ezért marad el a várva várt, testi-lelki kielégültség érzése.

Milyen gondolatok kavarognak az érintettek fejében?

A mentális zavarokkal kapcsolatos érzékenyítéssel és edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt is szentelt egy posztot a PCD bemutatására, amelyben érintettek gondolatait is megosztják. Ezekből kiderül, hogy a szex utáni letargiával küzdők az együttlétet követően erős önutálatot, szomorúságot vagy szégyent éreznek. Gyakori továbbá, hogy a közösülés végén sírógörcs lesz úrrá rajtuk, vagy inkább elalszanak, egyfajta menekülésképpen. Egyesek pedig csak csendben fekszenek az ágyban, amíg el nem múlik a rosszkedvük.

Egy korábbi, több mint 1200 férfi bevonásával készített tanulmányban szex után érzett zaklatottságról, nyugtalanságról, kínzó ürességről és érzelemmentességről számoltak be az érintettek. Az egyik alany pedig úgy fogalmazott, hogy a közösülést követően egyszerűen nem akarta, hogy megérintsék őt, csupán arra vágyott, hogy egyedül lehessen.

Mi a megoldás?

Amennyiben valakinél gyakran jelentkeznek szex után a fent említett tünetek, annak érdemes lehet részt vennie egy specifikus szexuálpszichológiai tanácsadáson, hiszen a probléma tartós fennállása nemcsak a szexuális, hanem a mindennapi életet is jelentősen megnehezítheti. Fontos tudni azonban, hogy amennyiben valakinek már semmilyen örömöt nem okoz a párjával való közösülés, akkor akár párterápiára is szükség lehet - ilyenkor ugyanis jellemzően nem a szexszel, hanem magával a kapcsolattal van probléma.