Szex lámpafénynél, de hogyan?

A fény hatással van hangulatunkra - mindenki hallott már a napfény hiánya és a depresszió kapcsolatáról. De a mesterséges fényforrások is ugyanilyen hatással vannak ránk - a különböző világításokkal, fényforrásokkal befolyásolhatjuk hangulatunkat, koncentrálhatjuk figyelmünket.

Az about.com megkérte Rebecca Picherak látványtervezőt, hogy adjon pár tippet azzal kapcsolatban, milyen világítást érdemes használni a hálószobában.

A kikötőzős szex pszichológiája A szürke ötven árnyalata című könyv és a belőle készült film szélesebb körben is ismertté tett olyan fogalmakat, mint a szexuális alá- és fölérendeltség, a dominancia vagy a szado-mazo. Vajon elszigetelt perverzióról van szó, vagy sokkal több embert izgat ez, mint hinnénk? Tudjon meg többet, kattintson!

Minden hely más, érdemes kísérletezni. Érdemes némi időt szánni arra, hogy felmérjük milyen a hálószoba berendezése. Mekkora a hely, milyenek a bútorok, hol helyezkednek el, hány falfelület van, milyen a belmagasság. Nagyon kevés fényforrás szükséges valójában, minden attól függ mi a cél.

Döntsük el, milyen hangulatot szeretnénk. Egy éjszakai mulató vagy egy francia borbélyház hangulatát szeretnénk? Minden hangulathoz másfajta világítás szükséges. Nagyon jó megoldás a fény erősségét vezérlő kapcsoló felszerelése. Ezzel az egyetlen fényforrásunkat is többféle "üzemmódban" használhatjuk.

A hálószobában lévő hangulatvilágítás is segíthet a gátlások leküzdésében. Fotó: iStock

Kerüljük a fluoreszkáló fényforrásokat. A fluoreszkáló lámpák sok esetben higanyt tartalmaznak, ami nagy mennyiségben mérgező is lehet. Emellett ezek a fényforrások nem stabilak, vagyis állandóan villognak. Ez nem feltétlenül érzékelhető szabad szemmel, de sokaknak fejfájást okoz, emellett fárasztja a szemet is. Vagyis eléggé vágylohasztóan hathat.

Ne legyen fényár az egész szobában, elég néhány pontra koncentrálni. Sokkal jobb megoldás, ha összpontosítjuk valamire a fényeket. Legyen egy asztali lámpánk, egy olvasólámpánk. A falon lévő lámpákat irányítsuk olyan helyekre, tárgyakra - festmény, növények -, amiket ki szeretnénk emelni. Játsszunk a fényekkel: tegyük a lámpát a földre.

A testre irányuló fények is kellenek. Egészen nyugodtan irányítsunk egy fényforrást az ágyra, hogy megvilágítsa a testünket. Azonban fontos, hogy itt is kerüljük a nagyon erős fényeket, kifejezetten előnytelenül mutatunk például egy neoncső fényében.

Gyertya, az örök klasszikus. A gyertyák használata alapvetően romantikus hangulatot kelt, mert fényük sejtelmes és folyamatosan villódzik, de nem zavaróan. Nem csak sejtelmesebb hangulatot kelthetünk azzal, ha a mécseseket, gyertyákat egy üveg edénybe tesszük, hanem biztonságot is teremtünk. Ha színes vagy sötétebb színű vázába tesszük a gyertyát még romantikusabb, erotikusabb hangulatot kelthetünk.

Fényjáték a falon. Akár a lámpát is letakarhatjuk különféle kendőkkel, vagy vehetünk különböző színű és anyagú lámpaburákat is. Emellett játszhatunk is a fényekkel. A színes üvegen átszűrődő fény gyönyörű mintákat fest a falra. De próbálkozhatunk árnyjátékkal is. Irányítsuk a fényt magunkra úgy, hogy alakunk árnyékot vessen a falra. Nagyon szexi látványt nyújt, saját összefonódó árnyékunkat nézni szex közben.

Az összefoglaló a http://sexuality.about.com cikke alapján készült.