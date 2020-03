Szerelemfokozó ételek: valóban hatnak?

Mítoszok a múltból

Már az ókori szerelmesek is hittek a szenvedélyt felszító ételekben: Homérosz Odüsszeiájában Calypso nimfa a zellert is beveti a szerelmi bűbáj eszközeként. Kínában, Koreában és Japánban a padlizsánt nevezték "a szerelem almájának", elsősorban annak fallikus formája miatt. Dél-Amerikában, vagy a kokacserje levelét rágták, esetleg a belőle kivont kokaint szippantották fel (a mai kábítószeresek is így alkalmazzák a kokaint, nem törődve annak súlyos egészségkárosító hatásával).A 16. század fürdőiben beléndekmagok füstjével űzték el a gátlásokat, de a mézet, az osztrigát és a kaviárt is vágyfokozóként fogyasztották, csakúgy, mint Casanova kedvencét, a szarvasgombát . Az újonnan megismert ételeknek is szerelmi serkentő erőt tulajdonítottak: ilyen luxuscikknek számított(az angol urak egy cseléd húszévi bérét is kifizették egy adagért), a ginzeng, a kakaó és a csokoládé. Bécsben 1624-ben elmarasztaló hangon írtak a "szenvedélyek fellobbantójának" tartott csokoládéról.