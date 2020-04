Sikeresebbek, akik sokat szexelnek

Az eredmények vizsgálata után a kutatók arra jutottak, hogy a résztvevők jobb hangulatban voltak minden esti szexuális aktust követő napon, és ennek következtében nagyobb kedvvel és hatékonyabban végezték el a napi feladataikat is.

Az előző esti együttlét komoly hangulatjavító a munkában

A szex kiváló feszültségcsökkentő

"Bár gyakran tréfálkozunk azzal, hogy a kielégült embernek minden jobban megy, most bizonyítást nyert, hogy ez egy nagyon is valóságos dolog" - nyilatkozta Keith Leavitt, a kutatás vezetője. Ugyanakkor a tanulmányban arról is szót ejtettek, hogy az eredményekből kiderült: azoknak, akik hazaviszik a munkahelyi problémáikat és a stresszt, ritkább és kevésbé kielégítő a szexuális életük. Ez a férfiakra és a nőkre egyaránt igaz, sőt, a jelenség hatással volt az alvásuk minőségére és mennyiségére, de még arra is, hogy mennyire érezték boldognak a házasságukat, kapcsolatukat.

A szex nagyszerű hangulatjavító

Azt korábban is tudtuk, hogy a szeretkezés hatására a szervezetben dopamin termelődik, ami nagyszerű hangulatjavító, de hogy ez a munkahelyi teljesítményünkre is hatással van-e, korábban még nem vizsgálták. A kutatásban részt vevő szakemberek szerint már csak ezért is fontos, hogy törekedjünk a rendszeres és egészséges szexuális életre, hiszen ennek érzelmi, fizikai és szociális szempontból is jó hatása van az életünkre és a szervezetünkre. Ráadásul ezek szerint még a karrierépítésben is hasznát vehetjük, mert hatékonyabbak leszünk, nagyobb lesz tőle a munkakedvünk.

