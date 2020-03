Nevetséges tévhitek a szexről

A szex megnöveli a szívroham kockázatát

A korábban szívrohamot átélt betegek gyakran aggódnak amiatt, hogy a szexuális együttlétek veszélyt jelenthetnek egészségükre. A Journal of the American College of Cardiology című szaklapban nemrég közölt tanulmány szerint azonban nincs ok félelemre: a kutatók 30-70 év közötti szívbetegeket figyeltek meg, és arra jutottak, hogy a szexuális aktivitás nem jelent kockázati tényezőt egy újabb szívrohamra.

Vannak tévhitek, amelyek nehezen kopnak ki a köztudatból

A szex utáni fejenállás növeli a terhesség esélyét

Tény, hogy ha szex után még fekve maradunk kicsit, akkor növelhetjük a teherbeesés esélyét, ám fejen állni egyáltalán nem szükséges. A British Medical Journalban 2009-ben közzétett tanulmányból kiderül, hogy azoknál a mesterségesen megtermékenyített nőknél, akik a procedúra után még 15 percig fekve maradtak, 50 százalékkal nőtt a sikeres megtermékenyítés esélye. Dr. Gabrielle Downey szülész-nőgyógyász szerint ez módszer szex után is hasznos lehet.

"Az is segítheti a spermiumok útját, ha fekvés közben alápárnázzák a medencéjüket, ám fejen állni egyáltalán nem kell" - nyilatkozta.

Menstruáció alatt nem lehet teherbe esni

Sokan máig úgy hiszik, hogy amenstruációalatt nem lehetséges teherbe esni. Pedig az igazság az, hogy ha védekezés nélkül szexelünk, akkor bizony teherbe lehet esni ilyenkor is. Ha a spermiumok bekerülnek a hüvelybe, ott akár öt napig is életben tudnak maradni, túl tudják élni a menstruáció időszakát, ezt követően pedig megtermékenyíteni a petesejtet, de olyan is előfordulhat, hogy már a menstruáció közben megtörténik a megtermékenyítés.

A fejfájás jó kifogás, ha nem akarunk szexelni

Kutatások szerint a női orgazmus segíthet csökkenteni a fejfájásos panaszokat. Orgazmus közben ugyanis endorfin hormon szabadul fel a szervezetünkben, amely természetes fájdalomcsillapítóként funkcionál és csökkentheti vagy akár meg is szüntetheti a fejfájást.

Egyébként teljesen normális, ha valakinek éppen nincs kedve szexelni, ám értelmetlen kifogások helyett jobb, ha őszinték vagyunk partnerünkkel.

A szex és az orgazmus koraszülést okozhat

Elméletileg a szex valóban beindíthatja a szülést, ám ehhez a méhnyaknak is készen kell állnia. És bár a spermiumok tartalmaznak egy prosztaglandin nevű hormont, amely hatására a méhnyak rövidülni kezdhet és stimulálhatja az összehúzódásokat is, ennek csak akkor van reális esélye, ha a szülés időpontja már egyébként is nagyon közel van. Egy 20 hetes terhességnél tehát, amikor a méhnyak még egyáltalán nem készült fel, a szex semmit nem fog beindítani. (Természetesen lehetnek olyan helyzetek, főleg veszélyeztetett terhesség esetén, amikor az orvosok a szex kerülését ajánlják a kismamának.)

