Szextippek a biztos teherbeesésért

De míg például a genetikai tényezőkön mi magunk - orvosi beavatkozás nélkül - nem igen tudunk változtatni, addig vannak olyan egyszerű praktikák, amelyekkel megnövelhetjük a teherbeesés esélyeit.

Az élvezet segíti a fogantatást

A "babaprojekten dolgozó" párok gyakran esnek abba a hibába, hogy a szexet egy idő után valamiféle feladatnak tekintik, amelyen a cél érdekében mindenképpen túl kell esniük. A nyomás hatására a korábbi élvezetes, romantikus együttlétek helyét berögzült, gépies mozdulatok veszik át. Ez pedig nemcsak a párkapcsolatra nézve lehet veszélyes, de dr. Sheryl Kingsberg pszichológus szerint a teherbeesést is megnehezíti.

A stressz hatással van az agyalapi mirigyre, amely a női ciklust irányító hormonok előállításáért is felelős. A tartósan fennálló feszült állapot hatására megemelkedhet a prolaktin nevű hormon termelése, ami könnyen megzavarhatja a női ciklust és megakadályozhatja a fogantatást. De kutatások azt is sugallják, hogy a stressz a spermiumok minőségét is csökkentheti.

Dupla szexszel megháromszorozhatjuk az esélyeket

Egy 2015-ös tanulmányban megállapították, hogy ha egy férfi egy órán belül kétszer ejakulál, akkor a második alkalom során megduplázódhat a fogantatás valószínűsége. Az Egyesült Királyságban végzett kutatás eredménye szerint a nők teherbeesési valószínűsége ezekben az esetekben 6-ról 21 százalékra emelkedett.

A kutatás rávilágított tehát arra, milyen fontos is a megfelelő időzítés. "Ha egy férfi naponta szexel, akkor a második napon már alacsonyabb lesz a spermiumszáma. Ha viszont hét napnál többet vár, akkor a spermiumok egy része halott lesz" - mondta Dr. Zaher Merhi a kutatás vezetője. Majd azt is hozzátette, hogy a vizsgálatból azt látják, hogy rendszerint a második ejakulátum az, amelyik mozgékonyabb és egészségesebb spermiumokat tartalmaz. "Olyan, mintha háborúba mennénk: az első sorban lévő katonák nagyobb eséllyel halnak meg, míg a második sorban lévők sokkal jobban járnak" - magyarázza dr. Merhi.

Segíthet az összebújás is

Szakértők szerint az is sokat javíthat az esélyeken, ha szex után nem pattanunk fel rögtön, hanem összebújva maradunk kicsit a párunkkal. A hüvely hője ugyanis felmelegíti a spermiumokat, amitől könnyebben úsznak majd a cél felé.

Forrás: Daily Mail