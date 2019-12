Miért bolondulnak a férfiak a mellekért?

Természetesen a mellek szeretetének vizsgálata az alapokról indul, azaz az állatvilágból. A Földön élő többi emlős esetében a mellek szexuális szerepe tulajdonképpen elhanyagolható, sem látványban, sem érzetben nincsen szerepe az emlőknek.

Termékenység, táplálás

A férfiak evolúciós okok miatt vannak oda a női mellekért

Mire jó a mell?

Egyes emberszabásúaknál, például közeli rokonunknál, a bonobónál (az utolsóként felfedezett emberszabású majomfaj) feljegyezték, hogyönkielégítés közben. Tehát az állatvilágban igazán csak a mellbimbók számítanak, az ember az egyetlen faj, ami méretes, zsírban gazdag kebleket növesztett az evolúció során. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a szexualitásban játszott szerepe volt a döntő tényező. Azt sem szabad elfelejteni, hogy amint azt Owen Lovejoy antropológus tanulmányában kifejtette, a férfiak esetében testméretükhöz képest relatíve nagy pénisz fejlődött ki.Magunk mögött hagyva közeli és távoli rokonainkat, a tudósok egy része egyetért abban, hogy a mellek szerepe a fiatalság és a termékenység szimbolizálása a nők esetében. A tanulmányok során kiderült, hogy a férfiak alapvetően(relatíve nagyokat, nem a szilikonnal töltött óriási kebleket), és fontos a derék-csípő arány, ezért is hódítanak a homokóra alakú nők. Ráadásul egy 2004-es kutatás rámutatott, hogy a nagy keblekkel rendelkező hölgyek esetében, a menstruációs ciklus közepén nagyobb az ösztraidol hormonok (ez a legfontosabb ösztrogéntípus, kulcsfontosságú szerepe van a nemi és reproduktív működésben, de más szervekre is hat, például a csontokra) mennyisége, ezáltal termékenyebbnek bizonyultak.Ez mind szépen hangzik, azonbanTöbb különálló kutatás is bizonyítja, hogy a férfiaknak a mellekhez való kapcsolata kultúránként más lehet. Más tetszik egy maszáj (Kelet-Afrika egy etnikai csoportja) férfinak és más egy európainak, de például a malik között végzett kutatás során, mikor a szexuális előjátékról és a mellekkel történő játszadozásról esett szó a hallgatóság körében, a döbbenet és a rémület volt a meghatározó érzelem. Kulturálisan nézve a dolgot tehát a férfiak nem annyira biológiailag vannak programozva a mellek szeretetére, sokkal inkább tanult folyamatról van szó.A mellek legfontosabb biológiai szerepe egyértelmű:Egyes tudósok szerint a szexuális vonzalom a mellek iránt egyfajta mellékhatás. Larry Young, az Emory University professzora úgy véli, hogy a szoptatáskor erősödő anya-gyermek kapcsolatért felelős folyamat a párok közti kapcsolatot is erősíti. Ennek eredménye, hogy a férfiak ugyanúgy rajonganak a mellekért, mint a kisbabák.a nők mellbimbóinak stimulálása során a csak "szerelmi drognak" nevezett oxitocin szabadul fel, és az anyák emiatt sokkal több figyelmet és törődést tudnak a baba irányába fókuszálni. Kiderült, az embereknél ez a jelenség nem csak az utódok esetében igaz.A mellbimbók izgatása a nők jelentős többségébenugyanazokat az agyi területeket aktiválva, mint a vaginális és klitorális stimulálás. Szex közben, a mellek izgatása során ugyanúgy oxitocin szabadul fel, mint szoptatáskor, és a nő ugyanúgy fókuszálja figyelmét a partner felé, arra sarkallva, hogy sokkal mélyebben kötődjön hozzá. Más szavakkal a férfiak a mellekkel történő játszadozás során sokkal kívánatosabbá teszik magukat a partnernők számára. És természetesen az evolúció során a férfiakban kialakult a vágy, hogy ez így legyen. A mellek iránti kitüntetett figyelem ezért a férfiaknál már pubertáskorban jelentkezik.