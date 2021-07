Meglepő, mitől kapott agyvérzést ez a férfi

Hogyan hat a szervezetre az önkielégítés? Részletek itt.

Stroke esetén jelentősen lecsökken vagy megszakad az agy egyes területeinek vérellátása. Ennek hátterében többféle kiváltó ok állhat. Vérzéses stroke, avagy agyvérzés esetén az agyi artéria megreped, így az érpályából kijutó vér nemcsak nem jut el a rendeltetési helyére, de a koponyán belüli nyomást is fokozza. Mint azt a japán Nagojai Egyetem orvosi karának kutatói a Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases című folyóiratban megjelent tanulmányukban írják, a szexuális együttlétekről ismert, hogy szerepet játszhatnak az agyi artéria megrepedésében. Ezúttal azonban egy olyan esetről számoltak be, amikor maszturbáció vezetett agyvérzéshez.

Maszturbáció közben kapott stroke-ot egy férfi Japánban. Fotó: Getty Images

Az 51 éves páciensnek nem volt párkapcsolata, és általában naponta többször is végzett önkielégítést. Az egyik ilyen alkalommal az orgazmust követően hirtelen nyilalló fejfájást érzett, majd alig egy perccel később hányni kezdett. Kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálatok akut lágyburki vérzést állapítottak meg a bal agyféltekéjében - írja a tanulmányt szemléző IFLScience. A férfi életét sikerült végül megmentenie az orvosoknak, illetve ahogy állapota javult, mintegy két hét elteltével haza is bocsátották, méghozzá jó prognózissal.

h i r d e t é s

Dr. Daniel Walsh, a londoni King's College Hospital idegsebésze az eset kapcsán úgy fogalmazott a Daily Mailnek, a japán betegnél stroke-ot okozó agyi érrepedés vélhetően a hirtelen vérnyomás-emelkedéssel hozható kapcsolatba. A vérnyomás megugrása pedig teljesen természetes jelenség különböző szexuális tevékenységek, így maszturbáció során is. Dr. Walsh szerint ugyanakkor ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a stroke megelőzése érdekében bárkinek is fel kellene hagynia a szexszel. "Sokkal többet tehetünk a lágyburki vérzés megelőzése érdekében azzal, ha kerüljük a dohányzást és kábítószer-használatot, illetve emelkedett értékek esetén háziorvosunkkal egyeztetve karban tartjuk a vérnyomásunkat, mintha megtartóztatnák magunkat a szex bármely formájától" - hangsúlyozta a szakértő.