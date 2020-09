Az önkielégítés ezért egészséges

Segít levezetni a stresszt

Akár fizikai, akár érzelmi stresszről van szó, a maszturbálás mind a kettőt segíthet enyhíteni a szakértők szerint. Ilyenkor ugyanis a szervezetben számos neurotnranszmitter szabadul fel, amely az idegek és az izmok feszültségét is segít megszüntetni. Egy fárasztó, stresszes nap után a maszturbálás remek stresszoldó. Az ilyenkor felszabaduló hormonok fokozzák a boldogásgérzetet, és növelik az önbizalmat, hozzájárulnak az egészséges önértékelés kialakulásához is, és a szorongás, depresszió kialakulásának esélyét is csökkenti.

Élénkíti a vérkeringést

A stresszmentesítés mellett az önkielégítés a vérkeringésnek is jót tesz. Stimulálás, illetve orgazmus esetén a nemi szervekhez több vér áramlik, az egész keringés felélénkül, ami nagyon jót tesz a sejteknek és a szöveteknek. Kutatások szerint ez menopauzával küzdő nők számára különösen előnyös, mivel segíthet enyhíteni az olyan kellemetlen tüneteket is, mint a hüvelyszárazság.

Jobban megismerjük a testünket

A kielégítő szexuális élethez nagyon fontos, hogy tudjuk, mit szeretünk, mi az, ami a legjobban izgalomba hoz, illetve kielégít bennünket. A saját testünk megismeréséhez a maszturbálás nagyon fontos lépés. Több kutatás is igazolja, hogy a rendszeresen önkielégítőknek jobb, és intenzívebb a szexuális életük, és általánosságban az egész kapcsolatukat harmonikusabbnak találják. A maszturbálás a libidónak is jót tesz. Éppen ezért az önkielégítés tulajdonképpen abban is segít, hogy jobb, és boldogabb legyen a viszonyunk a parnerünkkel.

