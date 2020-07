Ebben más az orgazmus terhesség alatt

A legtöbb kismama fején átfut a gondolat, hogy vajon egyáltalán biztonságos-e szexelni a várandósság idején. Jó hír, hogy amennyiben nem veszélyeztetett terhességről van szó, vagy a kezelőorvos egyéb okból másképp nem rendeli, nyugodtan lehet élvezni az együttléteket. Tévhit, hogy a férfi pénisze megsértheti a babát, ahogy az is, hogy az orgazmus idő előtt beindíthatja a szülést. Utóbbi témában készült is nemrég egy átfogó kutatás 1,483 terhes nő bevonásával, és az eredmények szerint az, hogy valaki élt-e nemi életet, nem befolyásolta a vajúdást. Nem kell tehát kilenc hónapon át önmegtartóztatást gyakorolnia a kismamáknak, arra viszont nem árt felkészülni, hogy az egyébként szokásos mozdulatok ilyenkor más hatást válthatnak ki.

Az esetek többségében nem tilos a szex a terhesség alatt. Fotó: Getty Images

A második trimeszterben a legjobb

A legtöbb nő a terhesség első hónapjában kevésbé kívánja az együttléteket, részben a rosszullétek és a fáradtságérzet miatt, de sokan tapasztalnak hüvelyszárazságot is, amelyben közrejátszanak a hormonváltozások is. Amennyiben így érzünk, beszéljünk erről nyíltan párunkkal, ne szégyenkezzünk!

Amint megfogan egy kisbaba, az anya szervezete máris elkezd készülni a szülésre és a szoptatásra. Hormonális és fizikai változások sora történik a kilenc hónap alatt. Korábbi cikkünkben ezeket tekintettük át.

A második trimeszterben enyhülnek a kellemetlen panaszok, viszont még a pocak nem olyan nagy és nehéz, hogy korlátozza a mozgást, ezért a kismamák libidója ilyenkor magasabb. Mindeközben a megnövekedett vérbőségnek és hormonoknak köszönhetően érzékenyebbé válik a mellbimbó, a hüvely és csikló, ezért a várandós nők gyorsabban elérhetnek a csúcspontra, maga az orgazmus pedig hosszabb és intenzívebb lehet.

A terhesség utolsó heteiben viszont már több kismama panaszkodik arra, hogy nem tudja igazán élvezni a szexet, az orgazmusig is nehezebben jut el. Ennek oka abban keresendő, hogy a növekvő magzat egyre nagyobb nyomást gyakorol a hüvely és méh izomzatára.

Nem kell azonnal megijedni

Az orgazmus méhösszehúzódásokat vált ki, amelyek várandósság idején erősebbek lehetnek és akár percekig is eltarthatnak. Nem kell aggódni, ez természetes jelenség! A has megkeményedését, a magzat intenzívebb mozgását, valamint enyhe görcsölést is kiválthat az összebújás. Ha túl kellemetlennek éreznénk ezeket, segíthet egy meleg vizes zuhany vagy az, ha beveszünk egy extra adag magnéziumot. Amennyiben viszont a szex során éles, szúró fájdalmat tapasztalunk, a biztonság kedvéért tartsunk szünetet, és ha a panasz nem múlik, konzultáljunk orvosunkkal. A fertőzések elkerülésének érdekében pedig a szokásosnál is jobban figyeljünk a higiéniára, bizonyos betegségeket ugyanis a magzat is elkaphat.