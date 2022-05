Az orgazmus 11 típusa

Ahány ember, annyi szokás, és ez az ágyban is ugyanúgy igaz. Mindnyájunknak kicsit más szükségletei vannak, és bár nincs abban semmi rossz, ha a jól bejáratott dolgoknál maradunk, néha izgalmas lehet kísérletezni is. Kevesen tudják, de az orgazmusok között is lehet különbség: szakemberek szerint a nők 11 módon juthatnak el a csúcsra. Bizonyos típusok elsősorban a vagina környékén érezhetőek, míg mások azokat a részeket is bizsergetik, amelyeket nem is tartottunk erogén zónának.

Klitorális orgazmus

A klitorisz meglehetősen érzékeny szerv, amely a szexuális ingerlés egyik legjobb célpontja. Emiatt a legtöbb nő számára telitalálat, ha az élvezetről van szó. A szeméremrés felső részében, a nagyajkak találkozásánál található terület idegvégződésekben gazdag, amilyen könnyen megközelíthető azonban, annyira egyediek az igényei. Minden nő kicsit másfajta érintésre vágyik ezen a területen, ha eljutna a csúcsra.

G-pontos orgazmus

Bár a G-pont létezéséről megoszlanak a vélemények, anatómiailag azt az érzékenyebb szakaszt értik alatta, amely a vagina bejárata és a méhnyak között félúton helyezkedik el. Gyengéd érintésre és simogatásra ez a rész vérrel telik meg és megduzzad, a nők egy része pedig ebből a pontból kiindulva éli át a legerősebb katarzist.

5 furcsa tény a csiklóról A női csikló, vagyis a klitorisz meglehetősen érzékeny szerv, amely a szexuális ingerlés egyik legjobb célpontja. De vannak ennek az apró szervnek igen érdekes tulajdonságai.

Kevert orgazmus

Ha megfelelő módon és összhangban több erogén zónát is izgat a nő, a megszokott orgazmust többszörösére erősítheti fel. Ennek egyik legtipikusabb formája a G-pont és a klitorisz területének együttes izgatása, de akár a mellbimbót is bevonhatják a játékba. Bizonyos segédeszközök is segíthetnek célba érni.

Anális orgazmus

Egyes nőknek nagyon bejöhet az anális szex, mások viszont irtóznak a gondolatától is. Ha kicsit is nyitottak vagyunk rá, talán érdemes lehet tenni vele egy próbát. Mivel az ánusz igen közel helyezkedik el a vaginához, az ideghálózat és az izmok egy része összeköti őket, és hasonló módon reagálhatnak az érintésre. Anális szex alatt nemcsak a végbélen keresztül történő közösülést értjük, hanem a végbélnyílásnak és környékének mint erogén zónának az ingerlését is.

Mély hüvelyi orgazmus

Míg egyes nők a csikló környékének izgatásával jutnak csak el a csúcsra, másoknál a vaginában lévő, érzékenyebb pontok segítenek, amelyek egy része a hüvely mélyebb részén helyezkedik el. Több ilyen pontról is tudunk: ilyen például a hüvelycsatorna végén található A-pont, valamint a vagina hátsó oldalán, a méhnyak mögött lévő O-pont. Elérésükhöz talán segédeszközre is szükség lehet, a hatás azonban nem marad el!

Spriccelő orgazmus

A női ejakuláció létező dolog: amikor a nő eléri az orgazmust, nem ritka, hogy nedvek szabadulnak fel, de a férfiakkal ellentétben ez nem történik meg minden alkalommal. A mennyiség is változékony, 30-150 milliliter között mozog. Jellemzően a G-pont környékének izgatásával szabadulhat fel ez a folyadék, de a húgycső környéki terület izgatása is kiválthatja.

Méhnyaki orgazmus

A legtöbb nőnek a méhnyakról csupán a kellemetlen szűrővizsgálatok, esetleg a terhesség jut eszébe, erogén zónaként viszont biztosan kevesen gondolnak rá. Pedig egészen különleges orgazmus indulhat ki erről a területről, bár nem egyszerű megközelíteni, és óvatosan lehet csak stimulálni, hiszen rendkívül érzékeny. Elsősorban hosszú előjátékot követően érdemes próbálkozni vele, amikor a nő már ellazult, és ezen a területen is nyitottabbá válik a játékra. A partner lassú, de mély löketekkel ingerelheti ezt a részt, esetleg valamilyen segédeszközt is használhat a siker érdekében. Ha nem jó, nem kell erőltetni, hiszen cikkünkből is látszik, mennyi alternatív megoldás segíthet még eljutni a csúcsra.

Mellbimbó és orgazmus

A női mell, különösen a mellbimbó igen érzékeny erogén zóna, tele idegvégződéssel. Sok nő azonban nem tud önmagában orgazmust átélni csupán a mellek cirógatásával, ezért érdemes az öv alatti régiót is bevonni. Kísérletezzünk testünkkel, és hagyjuk, hogy párunk is segítsen ebben!

Orgazmus edzés közben

Talán különösnek hat, de egyes embereket egy intenzívebb testedzés is eljuttathat a csúcsra. Tulajdonképpen a szex is egyfajta testmozgás, és mindkettőre igaz, hogy boldogsághormonokat termel, bizonyos mozgásformák - bizonyos embereknél - azonban szokatlan gyönyöröket okozhatnak. Nem is keveset: egy indiai egyetem 530 nő edzését vizsgálta meg, és arra jutott, hogy 370 közülük szexuális örömöt, sokuk pedig orgazmust is tapasztalt közben. Elsősorban a gerinc vonalában húzódó, úgynevezett "core" izmok mozgatása válthat ki ilyen örömöt a vizsgálat szerint. Ez sem mindenkire igaz persze, sokan inkább a fáradtság miatt nyögnek a súlyok alatt.

Orgazmus alvás közben

Gyakorlatilag minden férfinak és nőnek vannak erotikus álmai, ebbe pedig sokszor annyira beleéljük magunkat, hogy el is élvezünk. Az amerikai Kinsey Institute felmérése szerint a 45 éven aluli nők 37 százaléka tapasztal megalvásközben orgazmust élete során legalább egyszer, és olyanok is vannak, akiknél ez rendszeresen, évente többször is megtörténik. Sőt a hölgyek öt százaléka úgy nyilatkozott, hogy első orgazmusát is álmában élte át.

Ha ilyesfajta élvezetre vágyunk, mi magunk is tehetünk érte: ha este erotikus témájú műsort nézünk, és gondolatainkat is ebbe az irányba tereljük, akkor a kéjt álmainkba is becsempészhetjük. Egy Hong Kong-i kutatás szerint javíthatjuk esélyeinket például azzal is, ha a hasunkon alszunk, ez a pozíció ugyanis megváltoztathatja az álmaink tematikáját, és nagyobb eséllyel lehetnek erotikus álmaink.

Többszörös orgazmus

Jóból is megárt a sok - tartja a mondás, amely az orgazmusra biztosan nem igaz. A többszörös orgazmus elsősorban a nők kiváltsága, nekik ugyanis a férfiakkal ellentétben nem szükséges pihenőidőt tartani két csúcspont között. A nők egy része képes a csúcson maradva újra és újra megismételni az orgazmust. Ha az első orgazmust követően folytatjuk az erogén zónák stimulálását, és a kismedencei izmokat ritmikusan összehúzzuk, majd kiengedjük, gyorsan megismételhető az extázis.

Forrás: Health.com