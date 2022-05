A legnagyobb tévhitek az 50 feletti szexről

Tévhit: 50 fölött az embereket nem érdekli a szex

Még mindig tartja magát az a közkeletű tévhit, hogy egy bizonyos kor - például 50 - fölött az embereket nem érdekli a szex. Pedig a szexualitás nem korfüggő! Attól még, hogy több lesz a ráncunk, és már nem mozgunk olyan fiatalosan, mint régen, éghet bennünk a tűz, kívánhatjuk a másikat. A Michigan Egyetemen tavaly végeztek egy közvélemény-kutatást, amelynek témája az egészséges időskor volt: 65-80 éveseket kérdeztek többek között arról, elégedettek-e a szexuális életükkel, és négyből hárman, azaz a résztvevők csaknem 73 százaléka igennel válaszolt.

A szexualitás nem korfüggő. Fotó: Getty IMages

Tévhit: Ahogy a férfi öregszik, úgy veszíti el az erekcióra való képességét

A legtöbb esetben az öregedéssel magyarázzák a férfiaknál jelentkező merevedési zavarokat, pedig az évek múlása önmagában nem csökkenti az erekcióra való képességet. A háttérben sokkal inkább az életkorral jelentkező olyan megbetegedések állhatnak, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, a diabétesz vagy esetleg a rák. Ha tehát arra leszünk figyelmesek, hogy a párunk pénisze nem funkcionál megfelelően, ne hibáztassuk, ne veszekedjünk vele, hanem kísérjük el orvoshoz, aki célzott kezelésekkel rengeteget javíthat a problémán.

Tévhit: Érzelmi és pszichológiai okai vannak annak, hogy a nőket 50 fölött kevésbé érdekli a szex

Bár előfordulhat, hogy a nők 50 fölött érzelmi vagy pszichológiai ok miatt nem kívánják a szexet, az esetek többségében inkább fizikai tényezők állnak a háttérben. Az Észak-amerikai Menopauza Társaság rámutatott, hogy a menopauza során bekövetkező hormonális változások nagyban befolyásolhatják a nő szexuális étvágyát. A változókorra kifejezetten jellemző alacsony ösztrogénszint például komoly hüvelyszárazságot okozhat, amitől rendkívül kellemetlenné válik a nemi érintkezés - nem csoda, ha a nőknek elmegy a kedvük az összebújástól. Néhány esetben ráadásul az alacsonyabb tesztoszteronszint energiahiányt és gyengébb nemi vágyat eredményezhet.

Tévhit: Az idősebb korban végzett önkielégítés csökkenti a partnerrel történő aktus élvezetét

Az önkielégítés - bármilyen korban is végezzük - növelheti, de legalábbis fenntartja a szexuális étvágyat, nem mellesleg saját testünk, vágyaink megismerésére, elfogadására is taníthat. Az 50 feletti nők számára ráadásul azért is kiemelten fontos, mert segít a hüvelyszövetek nedvességének és rugalmasságának megőrzésében, és növeli a hormonszintet, ami fokozza a nemi vágyat - mondja a Nemzeti Nőegészségügyi Hálózat. A korosodó férfiakra ugyanilyen jó hatással lehet, hiszen csökkentheti a potenciazavar kialakulásának esélyét, vagy enyhítheti a tüneteket.

Tévhit: 50 fölött a párok nem szexelnek, mert elveszítették az érdeklődésüket egymás iránt

Természetes, hogy 50 fölött a szex nem lesz ugyanaz, mint 20 évesen, és mi sem nézünk ki olyan jól, mint fiatalságunk csúcsán, de ettől még hiba lenne azt állítani, hogy egy bizonyos kor fölött elveszítjük a másik iránt az érdeklődésünket. Sőt: a bekövetkező változásoknak köszönhetően ilyenkor éledhet csak igazán újjá az egymás iránt érzett szenvedély! A gyerekek már kirepültek a családi fészekből, van időnk, energiánk és lehetőségünk egymással foglalkozni, újra felfedezni a partnerünket, és egy másik, izgalmasabb szintre emelni a kapcsolatunkat. 50 fölött ráadásul már minden szexuális gátlásunkat levetkőztük, az évek során kialakult magabiztosság és a megszerzett tapasztalat pedig élvezetesebb aktust eredményezhet, mint előtte. Szintén fontos, hogy ebben a korban érzelmileg is kiteljesedhetünk a szexben, hiszen a hormonok helyett inkább az a vágy irányít, hogy olyannal legyünk, aki valóban szeret minket.

Forrás: rd.com