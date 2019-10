Idős korban ezért jó a szex

A kutatásban részt vevő férfiak és nők memóriateszteket csináltak, illetve kérdőíveket töltöttek ki az egészségi állapotukra, a táplálkozási szokásaikra, illetve a partnerükhöz fűződő érzelmi kapcsolatukra vonatkozóan. Az első tesztelés 2012-ben, a másik pedig két évvel később történt, a szakemberek pedig összehasonlították az eredményeket, hogy kiderüljön, változott-e valami az eltelt időszak alatt.

Összességében arra jutottak, hogy a kísérletben részt vevő, ötven fölötti emberek memóriája romlott. Viszont azok az alanyok, akik gyakrabban éltek nemi életet, szorosabb érzelmi kapcsolatban álltak a párjukkal, illetve mélyebb érzéseket éltek át szeretkezés közben, jobban teljesítettek a memóriateszteken a többieknél.

A szex stimulálja a hippokampuszt

A rendszeres, egészséges nemi életet csak a rövid távú memóriakészség változásaival sikerült kapcsolatba hozni, a hosszú távúval viszont nem. A kutatást végző szakértők úgy gondolják, hogy a szex stimulálja a hippokampuszt, és ez az agyi terület nagyon fontos szerepet játszik a memória működésében.

Az egészséges szexuális életnek egyébként számos más egészségügyi előnye is van. Jobb lesz tőle a kedélyállapot, serkenti az oxitocintermelést, ezáltal nemcsak a partnerek közötti kötődést erősíti, hanem a stressz csökkentésében is nagyon hatékony. Azt is kutatások igazolják, hogy akik hetente legalább egyszer nemi életet élnek, erősebb az immunrendszerük, és ritkábban lesznek betegek. Emellett a férfiak esetében a prosztatarák kialakulásának esélyét is csökkentheti.

Forrás: menshealth.com