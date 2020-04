A leggyakoribb szexuális problémák

Alacsony libidó

Az egyik leggyakoribb szexuális probléma a szex hiánya egy párkapcsolatban. Ennek oka általában az egyik vagy mindkét fél alacsony libidója. Az alacsony libidó hátterében nemcsak fizikai, hanem lelki eredetű tényezők is állhatnak. Ha viszont mégis fizikai akadályok tornyosulnak az útban, akkor egy szakember azok kivizsgálásával kapcsolatban is irányt mutathat.

Sok pár számára jelent gondot a szex rutinná válása

A szex unalmas és rutinszerű

Egyszerű példával élve: akármennyire szeretjük is a csokitortát, ha minden este azt kellene ennünk, előbb-utóbb megunnánk. Hasonló a helyzet a szexszel is: nem véletlen, hogy annyira sok párnak okoz problémát, hogy az évek során együttléteik egyfajta automatizmussá váltak. Ilyen esetekben is segíthet a szakember felfedezni azokat a pontokat, amelyeken esetleg érdemes lehet változtatni, esetleg több előjátékot beépíteni. A rutinszerűséggel nagyon gyakran jár együtt az előjáték hiánya, ami különösen a nők számára nehezíti meg a csúcsra jutást.

Nincs idő a szexre

A munka, a család és a háztartás mellett sok pár érzi úgy, hogy nem marad ideje az intimitásra, vagy ha mégis, akkor már túlságosan fáradt a szerelmeskedéshez. Ilyenkor a szakemberek gyakran ajánlják a pároknak, hogy próbáljanak több időt kettesben tölteni - nem is feltétlenül szexszel, hanem kirándulással, beszélgetéssel, közös programokkal, sporttal. Így könnyebben újraéled közöttük a kapcsolat, és idővel szexuális életük is helyreáll.

