5 módszer karácsonyi túlevés ellen

Hamarosan itt a karácsony, sokan várjuk a megérdemelt pihenést, kikapcsolódást. Az ünnepek alatti, nagy családi étkezések ugyanakkor könnyen elterelhetik a figyelmet bélrendszerünk egészségének megőrzéséről. Az ételekkel és italokkal való "kényeztetés" gyakran vezethet a bélflóra egyensúlyának felborulásához, amely puffadást és egyéb gyomor- és bélrendszeri tüneteket okoz. Annak érdekében, hogy emésztésünk a karácsonyi időszakban is megfelelően működjön, érdemes néhány egyszerű szokást betartani. Az alábbiakban öt módszert kínálunk, amellyel elkerülhető az ünnepi túlevés a Perkii cikke alapján.

Fotó: Getty Images

Jelenlét

A karácsonyi időszakot többek között azért is szeretjük, mert lehetőséget ad a munka világából történő kiszakadásra. A családdal, barátainkkal kikapcsolódva vagy akár egy jó könyvet olvasva, sorozatot nézve oldjuk a stresszt, így felgyorsulnak az emésztési folyamatok is. Saját magunk intenzív jelenlétének tudatosításával akár el is kerülhetjük a szorongást, a puffadást, székrekedést vagy akár a hasmenést is. A lazítás nagyszerű módja lehet a bélmozgás fenntartásának, ugyanis a lelkileg kellemes tapasztalatok befolyásolhatják a bélflóra állapotát. Ha mostanában stresszes vagy szorongó időszakunk volt, használjuk az ünnepi időszakot arra, hogy pihenjünk egy kicsit, lazítsunk és időt töltsünk a családunkkal.

Alvásidő

A késő esti családi lakomák és a korai kelések miatt könnyen felborul az alvási ritmusunk. Ha nem alszunk eleget, sokkal fogékonyabbak vagyunk a stresszre és a szorongásra, és ez a probiotikumok, az úgynevezett jótékony baktériumok csökkenéséhez vezethet. A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok (baktériumok vagy gombák), amelyek hozzájárulnak a bélflóra egészségének megőrzéséhez, illetve visszaállításához. A bélrendszert leginkább úgy lehet csúcsformában tartani, ha minden éjszaka 7-9 órát alszunk.

Evésidő

Ma már triviálisnak hangzik, hogy a lassú evés egészségmegőrző hatású lehet, de a rágás bizony kulcsfontosságú a megfelelő emésztéshez. Ha egy kicsit tovább rágjuk az ételt, az sokkal könnyebbé teszi az emésztési folyamatot és a tápanyagok felszívódását. A fogainkkal apróra őrölt ételt a nyállal keveredve a gyomor könnyebben megemészti, nem annyira megterhelő neki.

Zöldségek

Az egyik legjobb dolog, amit a karácsonyi vacsora alkalmával tehetünk, ha a tányérunkat sok zöldséggel pakoljuk tele. Ezek a tápanyagok széles választékát biztosítják, és kellőképpen eltelítenek minket. A zöldségek emellett pozitív hatással vannak a bélbaktériumokra is. A bélben lévő probiotikumok megemésztik a zöldségekben lévő rost egy részét is, ami elősegíti fejlődésüket, növekedésüket.

Probiotikumok

A helytelen táplálkozás következtében a szervezetben elszaporodhatnak a káros mikroorganizmusok. A gyomor- és a bélnyálkahártyán megtapadva kiszorítják a hasznos baktériumkultúrákat, ami a bélflóra egyensúlyának felbomlásához vezet. Ha bélflóránk egészsége sérül, a megfelelő regenerálódás érdekében célszerű probiotikumokat alkalmazni. A probiotikumok a szájon át a szervezetbe jutva elérik a vastagbelet, majd ott megtelepedve fejtik ki jótékony hatásukat. Több mint ezer baktériumtörzset ismer a tudomány, ezek közül a tíz leggyakoribb mindannyiunk szervezetében megtalálható.

Az étrend-kiegészítők és a probiotikus ételek mindegyike a Lactobacillusok és/vagy Bifidobacteriumok tejtermékekben is előforduló törzseit tartalmazzák. A gyógyszer minőségű probiotikus készítményekben általában speciális baktérium törzsek vannak jelen. A baktériumkultúrákon túl fontos még a csíraszám, azaz a termékben lévő baktériumok mennyisége is. Az ajánlott napi bevitel felnőttek esetében 5 milliárd baktérium.