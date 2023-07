Súlyos bírság járhat, ha sziklákkal tartod távol a parkolókat

Évről évre visszatérő probléma az időszakosan nagyobb forgalmú üdülőtelepülések parkolása. Amikor hirtelen sok autó jelenik meg, akkor a helyileg kialakított parkolók már nem bírják a terhelést, az autósok pedig bárhol megállnak, csak ne kelljen sokat gyalogolni a strandhoz. Sajnos azonban ezzel tönkretehetik a házak előtti, a helyi lakosok által kezelt területeket, ezért is kerítik le sokan ezt a részt. Ez azonban nem a megfelelő válasz – derítette ki a vezess.hu.

Ahol jelzik, egyértelmű. De ha nincs kint a tábla, és közterület, akkor is megállhatnak a házad előtt. Fotó: Getty Images

Nincs bérelt helyed a házad előtt

Az ingatlan előtti területnek lehet egy vagy akár teljes része magánterület, itt értelemszerűen megtiltható a parkolás. Közterület esetén azonban úgy érdemes megközelíteni a kérdést, hogy ahol a KRESZ megengedi a közterületen a megállást és várakozást, ott szabad megállni és várakozni. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának nincs bérelt helye a saját háza előtti közterületen, azt parkolásra más is igénybe veheti – mondta el a portálnak dr. Gombolai Éva, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. csoportvezető jogtanácsosa.

Egy kevéssé ismert KRESZ szabály szerint tilos ott várakozni, ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást vagy az onnan történő kihajtást akadályozza. Eszerint tehát hiába közterület, nem szabad úgy parkolni más háza előtt, hogy azzal a kapubeállót elálljuk, vagy akár részben elfoglaljuk. Emellett azt is érdemes tudni, hogy zöldterületre nem szabad parkolni, ezt önkormányzati rendeletek szabályozzák, ilyen esetben a közterület-felügyelet vagy a rendőrség is bírságolhat.

A lakóknak is fontos tisztában lenniük azzal, hogy közterületre engedély nélkül tilos parkolást akadályozó tárgyakat helyezni, ennek ugyanis következményei lehetnek. Jellemzően első körben felszólításra számíthatunk, de könnyen bírság is lehet belőle, a nagy tárgyak, például terméskövek ugyanis akár balesetet is okozhatnak. Természetesen nem csak az ember életben, egészségben, hanem még gyakrabban a járművekben keletkezik kár, melynek megtérítésére kötelezhető az, aki az adott tárgyait engedély nélkül kihelyezte.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!