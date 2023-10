Ragadozó madarakkal küzdenek a galambok ellen a VI. kerületben

"Sassal és héjával látunk neki egy újabb sok évtizedes probléma megoldásának a Nyugati téren. A jelenlévő galambok sok-sok éve borítják már be ürülékkel a teret, ráadásul fertőző betegségeket is terjesztenek, ezért a rendszeres takarítás mellett újszerű megoldást is kerestünk: solymásszal fogatjuk be a madarakat" - közölte Soproni Tamás VI. kerületi polgármester a Facebookon.

Mint írta, Sosó, a szirti sas és Törpi, a rettenet (ez a teljes neve), a Harris-héja mostantól hetente két-három alkalommal fogja riogatni a galambokat a téren, hogy azok a háztetőkön elhelyezett, kukoricával teleszórt ketrecekben keressenek menedéket, ahonnan aztán elszállítják őket.

Terézváros honlapja szerint az önkormányzat “humánus” megoldást keresett az ártalmatlanításukra, ezért bízták meg Fuszonecker Gergő solymászt. A projekt jelenleg kísérleti fázisban van, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor a vadászmadarak hetente kétszer-háromszor fogják űzni a galambokat a térről. Így jövő nyárra nagy valószínűséggel száz alá csökken a tér galambjainak száma, ami most ezernél is több lehet.