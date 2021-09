Milyen fertőtlenítőszert válasszunk?

A kórokozók ellen már évszázadok óta bevet az emberiség különböző szereket. Sokáig például alkohollal kezelték a sérüléseket, mert felfedezték fertőtlenítő hatását. És tény, hogy a legalább 70 százalékos tisztaságú alkohol elpusztítja a baktériumok, vírusok és gombák többségét, a sebbe kerülve viszont nagyon csíp, és bár gyorsan elpárolog, ilyen koncentrációban roncsolhatja a szöveteket. A népi gyógyászatban ezenkívül előszeretettel alkalmazták még a konyhasót sebek fertőtlenítésére, ám ezt ma már szintén nem ajánlják szárító, szövetkárosító hatása miatt.

A sebek ellátásának története az orvostudomány történetével egyidősnek tekinthető: az emberek az ókortól kezdve igyekeztek felgyorsítani a sebek gyógyulását és megakadályozni azok elfertőződést. Nézzük, hogyan fejlődött a sebkezelés!

De sajnos még akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy megfelelő fertőtlenítőszer van a kezünkben, ha gyógyszertárban vásároltuk azt. Magyarországon például a mai napig sokan használják a "piros ecsetelőként" emlegetett Merbromin vagy Mercurochrom nevű készítményt. Ezt korábban főleg gyermekek ellátásában alkalmazták, ám bebizonyosodott róla, hogy több kárt tehet, mint amennyit használ, mivel bőrön át felszívódó higanyt tartalmaz. Másrészt piros színe sem szerencsés, mivel elfedi az esetleges gyulladást, felülfertőződést jelző bőrpírt.

h i r d e t é s

Van jobb a jódnál

Az 1960-as évektől kezdve a providon-jód-tartalmú készítményeket kezdték el széles körben alkalmazni sebfertőtlenítés céljából. Ezek ugyan hatásosak a kórokozók ellen, ám az arra érzékeny embereknél allergiás reakciót válthatnak ki, bizonyos változatukat pedig csak a seb környékére lehet felvinni. Szintén nem praktikus, hogy barnás-pirosas színük elfedi a bőrpírt, továbbá megszínezheti a ruházatot, használati tárgyakat is. Túlzott használata pedig (főként kisgyermekeknél) pajzsmirigyproblémákat is okozhat a jód felhalmozódása miatt.

Bármikor megsérülhetünk, így jó, ha van otthon sebfertőtlenítő. Fotó: Getty Images

Szerencsére ma már léteznek mindenki számára biztonságosan használható alternatívák. Ezek olyan folyékony fertőtlenítő készítmények (általában spray vagy oldat formában), amelyek speciális hatóanyagukkal nemcsak tisztítják a sebet, de felgyorsítják annak gyógyulását is. Fontos, hogy fájdalommentesek, közvetlenül a sebre is használhatóak, és mivel átlátszóak, nem kell tartani az elszíneződés nem kívánt hatásaitól sem. Lehetőleg olyat válasszunk, amely széles körű baktérium-, gomba- és vírusölő hatással rendelkezik, behatási ideje rövid, a bőrt pedig nem irritálja.

A sebfertőtlenítésen túl

Ám bármilyen remek egy sebfertőtlenítő szer, mindennapos kézfertőtlenítésre és felületek fertőtlenítésére nem tanácsos alkalmazni. Kezünket egyébként sem ajánlott a szükségesnél gyakrabban fertőtleníteni, mivel attól túlságosan kiszáradhat a bőr, és ha berepedezik, szabad utat kapnak a kórokozók. Otthon legjobban alapos, szappanos kézmosással védhetjük magunkat. Útközben pedig - amikor nincs lehetőségünk kezet mosni - jól jöhet az alkoholtartalmú kézfertőtlenítő folyadék vagy gél. A koronavírus-járvánnyal rengeteg ilyen termék jelent meg a piacon, ám ezek közül többről kiderült, hogy nem igazán hatékony. Ezért vásárlás előtt mindig alaposan tanulmányozzuk át a címkét, azon ugyanis fel kell tüntetni az úgynevezett antimikrobiális spektrumot, azaz hogy milyen jellegű kórokozók ellen használható. Ezenkívül az ilyen szereknél is fontos információ a behatási idő: praktikus, ha minél rövidebb, hiszen amíg nem fejti ki hatását, nem érhetünk hozzá semmihez. Amennyiben gyakran kényszerülünk ilyen készítményt használni, lehetőleg olyat válasszunk, amelynek formulája visszazsírozó összetevőket is tartalmaz, ezzel óvhatjuk bőrünket a kiszáradástól.

A nem kívánt fertőzések elkerülésének érdekében pedig testünkön túl az olyan tárgyakat, felületeket is alaposan tisztítani kell, amelyekkel gyakran érintkezünk, illetve mások is használják azokat. Ilyenek például a kilincsek, villanykapcsolók, kulcscsomó, mobiltelefon, távirányító, billentyűzet, tablet, konyhapult, kávégép kezelője. Ezeket érdemes kifejezetten felületfertőtlenítő szerekkel takarítani, azon belül is olyat válasszunk, amely anyagbarát, tehát nem károsítja az érzékeny felületeket sem. Léteznek koncentrátumok, és már felhasználásra kész folyadékok, valamint fertőtlenítő kendők is. Mindig olvassuk el itt is a hatóspektrumukat, illetve vegyük figyelembe, hogy milyen felületre javasolják a használatukat. Az érzékenyebb anyagok esetében például kerülni kell az alkoholalapú fertőtlenítőket. Végül itt is nagyon fontos, hogy betartsuk az előírt alkalmazást, és kivárjuk a hatóidőt. Ha kellően körültekintően választunk fertőtlenítőszereket, még nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat, családunkat és környezetünket is.