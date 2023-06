Mamahotel: kényelmes, de lehetnek veszélyei

Akik a mamahotelben élnek, bár már felnőttek, mégsem repülnek ki a családi fészekből, hanem akár további évtizedeken át ott laknak a szüleikkel. Sokan közülük a tanulást sem nagyon hagyják abba, egyik iskolát végzik a másik után, és nem kezdenek el dolgozni. A mamahotel nem egy kizárólag hazánkra jellemző trend, sok más országban is megfigyelhető, különösen a dél-európai és ázsiai területeken. Az ezzel járó előnyök listája persze nem rövid a fiatalok számára: olcsóbb a lakhatás, olcsóbb az étkezés, több idő és lehetőség van a tanulásra. Ez pedig hosszú távon akár előnyös is lehet, hiszen aki már dolgozik, többet tud félretenni, és így összejöhet az önrész egy saját lakásra – írja az Otthontérkép.

Megrekedt személyiség? Betegség? Mi is pontosan a Pán Péter szindróma? A témáról bővebben ide kattintva olvashatsz.

Nem csak előnye van, ha felnőttként is a szüleiddel laksz. Fotó: Getty Imges

Hátránya is van

Ám az előnyök mellett potenciálisan hátrányai is lehetnek a jelenségnek, hiszen a felnőtté válás egyik legfontosabb lépése az önállóság megtanulása. Aki a mamahotelben lakik, könnyen elkerülheti a felnőtt felelősségeket, ami hosszú távon hátrányosan is érintheti őt. Nem csak a gyakorlati szempontból fontos dolgokat, mint a főzés, vagy a mosás, hanem a pénzkezelést, a munkakeresést, vagy az időgazdálkodást is tanulni kell. Sőt, a párválasztás eredményességére is hatással van: a nőknél nem feltétlenül indul hátránnyal az a férfi, aki édesanyja szoknyáján ül (természetesen az idős szülő ápolása más témakör). Ha valaki túl sokáig marad a mamahotelben, az pszichológiailag is hátrányos lehet, mivel fennáll a veszélye, hogy beleragad a gyerek szerepbe, ami a személyes kapcsolatait is hátrányosan befolyásolhatja.

Természetesen senki nem szorgalmazza, hogy dobjuk ki gyermekünket a nagyvilágba, ha nincs erre felkészülve. Azonban ha egy 30-as vagy 40-es éveiben járó fiatal még mindig a szüleivel él, és nincs szándékában ezen változtatni, érdemes elgondolkodni, hogy milyen hatással van ez rövid és hosszú távon a személyes fejlődésére és a család távlati kilátásaira.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!